Medizin statt Musik: Annred-Sängerin Anna Steinhardt hilft im Impfzentrum Mittelthüringen

Erfurt. Eigentlich ist Anna Steinhardt Sängerin. Weil sie mit ihrer Band nicht auftreten kann, hilft sie mit, die Pandemie zu überwinden.

Die Antwort dauert etwas. Und erfolgt dann mit einem leichten Achselzucken. Weil die Erinnerung daran schon einige Zeit zurückliegt. „Das letzte Mal bin ich vor rund zwei Jahren in der Erfurter Messehalle aufgetreten – damals beim Sportlerball. Und mein letztes Konzert, dass ich hier erlebt habe, war im Herbst 2019 von Sarah Connor“, sagt Anna Steinhardt, Sängerin der Band Annred. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Sie hat seit einigen Wochen die leidenschaftliche Musik gegen die lebenswichtige Medizin getauscht. Ungefähr fünfzig Meter von der einstigen großen Bühne entfernt, auf der sie sonst gekonnt Stimmungen aufnimmt und mit Stimme begeistert, ist nun ihr kleines Container-Büro im Impfzentrum Mittelthüringen. Ihre Chefin ist eine freundschaftlich Bekannte – Nadja Busse. Beide hatten sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung beworben und einen Vertrag erhalten.

Jede Woche werden Tausende Menschen in der Messehalle geimpft. Ärzte, Sanitäter, Schwestern, Bundeswehrgehörige oder Security-Männer helfen in den verschiedenen Bereichen mit Rat und Tat.

Messehalle soll Spätsommer impfen

Alle sind Impfstellen-Managerin Nadja Busse unterstellt. Die 36-Jährige hat einst BWL studiert, später in einer Marketing-Agentur gearbeitet, ist Spieltag-Leiterin des FC Rot-Weiß und hat sich vor allem als umsichtige Geschäftsführerin des Unternehmenslaufes in der Landeshauptstadt einen Namen gemacht. Dieser konnte 2020 nur arg minimiert stattfinden, auch die diesjährige Austragung im September ist wegen der Corona-Pandemie fraglich. Möglichst bis Juni soll eine Entscheidung fallen.

Zumindest bis zum Spätsommer, so der Plan, dient die Messehalle als eine Art medizinisches Zentrum. 1440 Personen kommen täglich, im Zwei-Schicht-System erhalten sie von 7.30 Uhr bis 20.30 Uhr den ersehnten Impfstoff.

„Das Team tut alles, dass die Thüringer so schnell wie möglich geimpft werden“, sagt Nadja Busse und blickt dabei zu Anna Steinhardt, die zustimmend nickt. Sie kennen sich seit mehreren Jahren, ihre Männer haben einst beim Erfurter Fußballclub gespielt, besitzen mit Tobias den identischen Vornamen, wobei der eine vorzugsweise „Bussi“ und der andere „Frieda“ genannt wird.

Seit fast zwei Monaten arbeiten die beiden Frauen leitend, aber nicht leidend, in durchaus fremdem Metier in der Messehalle. Die Abläufe haben sich dort längst automatisiert, „ich spüre einen tollen Zusammenhalt untereinander“, so Nadja Busse. „Worte der Dankbarkeit ersetzen jetzt den Beifall“, ergänzt Anna Steinhardt, die mit ihrer Cover-Band auch zahlreiche Fans außerhalb von Thüringen hat.

Kein Impfstoff soll übrig bleiben

Das letzte Annred-Konzert liegt über ein Jahr zurück – im März 2020 in der Moritzbastei Leipzig. Mehrere Auftritte mussten seitdem abgesagt bzw. verschoben werden. „So schade“, seufzt Anna und bemerkt fast im gleichen Atemzug, dass sie sich derzeit „voll und ganz den Impflingen“ widme. Impflinge? „Ja, ich finde den Begriff schön. Denn wir wollen ja auch nicht, dass es Patienten werden.“ Die Hauptaufgabe als Schichtleiterin sei die Koordination, unter anderem zwischen den einzelnen Wartebereichen.

Ihrer Lieblingsfarbe - stammend aus der Kindheit - bleibt sie auch im Impfzentrum treu. Das Klappbrett sei natürlich Rot und so wäre sie auch im detailliert ausgearbeiteten Dienstplan durch Nadja Busse markiert. Sonst ist Anna von Kopf bis Fuß ebenfalls auf diese Farbe eingestellt, die zugleich den Band-Namen ausmacht. Die Musik lag in den Genen, Liedermacher Gerd Krambehr ist ihr Vater.

In Erfurt ist die 32-Jährige geboren, in Weimar aufgewachsen. Nun lebt sie wieder in der Landeshauptstadt. Nadja Busse ist derweil von dort nach Witterda, in einen kleinen Ort im Landkreis Sömmerda, gezogen.

Auf der Messe, wo sieben Tage die Woche geimpft wird, sehen sie sich fast täglich. Ihr gemeinsames Ziel, das sie bisher auch erreicht haben: kein Impfstoff soll übrig bleiben. Schon über 50 000 Menschen wurden seit 10. März in den zwölf Kabinen geimpft. Anna Steinhardt und Nadja Busse haben organisierend und vermittelnd einen immensen Anteil daran. Aber sie sehnen sich zugleich danach, dass die riesige Halle bald wieder anders genutzt wird. „Zum Tanzen, für ein Konzert“, so Nadja Busse. „Von Clueso beispielsweise.“