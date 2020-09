In dem Musikvideo „Kinder an die Macht“ von Miles Shane sagen Stella, Raphael, Nicole, Romie, Simeon, Marlo, Justus und Friederike (von links oben nach rechts unten) was sie von dem Corona-Lockdown halten.

Landkreis. Der Mühlhäuser Komponist und Sänger Miles Shane gibt in Zeiten von Corona in seinem Musikvideo Kindern eine Stimme.

In diesen Tagen hat der Mühlhäuser Sänger und Tanzlehrer Miles Shane sein Musikvideo „Kinder an die Macht“ veröffentlicht. Darin kommen diejenigen zu Wort, die unter den Folgen des Corona-Lockdowns wohl am meisten gelitten haben und dennoch am wenigsten Gehör fanden, meint der Künstler, nämlich die Kinder.