Heimat auf der Spur: Der schönste Ort zum Runterfahren

Kunitz ist ein Ortsteil von Jena, der für seine Eierkuchen-Feste und die Hausbrücke über die Saale bekannt ist. Dass Kunitz auch einen Bahnhof hat, wissen bisher nur Modellbahnfreunde. Christoph Dörsing hat ihn im Maßstab 1:120 aufgebaut. Und nicht nur dies. Es sind die blühenden Landschaften, die Dörsings Modelleisenbahn das gewisse Extra geben. Die Bäume und Sträucher auf der TT-Anlage sind nämlich ganz natürlich gewachsen!

Christoph Dörsing ist Garten- und Landschaftsbaumeister und arbeitet beim Jenaer Gartenbaubetrieb Boock. Irgendwann, als er seine Anlage aufzubauen begann, kam er auf das Thema Begrünung und Bepflanzung. Das, was es aus Plastik und Draht fertig zu kaufen gab, machten den Jenaer nicht wirklich froh. Gute Bäume kosten zudem 30 bis 40 Euro! Und so begann er zu experimentieren. Er kam darauf, dass die Wurzeln bestimmter Setzlinge und Gräser, wenn man sie auf den Kopf stellt, einem echten Baum täuschend ähnlich sehen. Man muss die Ästchen nur noch begrünen. Das tat er dann auch, und so entstanden ganzen Wälder mit umgedrehten Wurzeln.

Zwischenzeitlich entwickelte sich die Baumzucht sogar zum kleinen Nebenerwerb. Doch große Verdienste waren dabei nicht der Plan. „Ich bin kein Geschäftsmann, ich bin Gartenbauer“, sagt der Modelleisenbahner. Er verfolgt es mitunter mit Sorge, wie Loks und Wagen von Kollegen mit allergrößter Sorge behandelt werden, eine Hecke oder ein Baum aber eher lässig angefasst werden. Dabei sei die Landschaft doch genauso filigran. Am besten gefällt ihm Natur, wenn sie „nahtlos“ erscheint, also ohne Übergänge und Brüche.

Weitere Artikel zum Thema:

Heimat erleben: Erst die kreative Arbeit, dann das spektakuläre Fliegen

Heimat erleben: Wenn Eisenbahn-Begeisterung und technische Finesse zusammenkommen

Eine Modelleisenbahn hatte Christoph Dörsing schon als Kind. Zwischendurch waren ihm andere Dinge wichtiger. Doch das Interesse kehrte zurück, als er im Alter von Mitte 20 Jahren Fahrzeuge zu sammeln begann. Da brauchte es irgendwann auch Schienen, um Züge fahren zu lassen. Später trat er dem „Modelleisenbahnclub Jena 1949“ bei.

„Für mich ist die Modelleisenbahn ein echter Ruhepol“, erzählt der Jenaer. Das sei für ihn inzwischen ein festes Ritual geworden. In den ein, zwei Stunden an der Anlage fahre er komplett runter. Theoretisch könnte er auch den ganzen Tag bauen. Die räumlichen Bedingungen sind dabei so ideal, dass das Familienleben nicht leidet. Die Modellbahnwerkstatt entstand nämlich, indem über der Garage ein zusätzliche Etage gebaut wurde.

Ein Stück Erinnerung an den „Eisenberger Esel“

Den Bahnhof Kunitz hat es in der Realität nie gegeben. Der Ort hatte nicht einmal einen Eisenbahnanschluss. Doch Bezüge zum Original gibt es. Zwei Kilometer südlich von Kunitz, in Porstendorf an der Saale, begann nämlich einst eine Nebenbahn, die über Bürgel bis nach Crossen an der Elster führte. „Eisenberger Esel“ wurde die Bahn liebevoll von den Menschen genannt.

In den 50er und 60er Jahren gab es den „Esel“ noch. Diese Zeit wird in der Anlage nachgestellt. Der Modelleisenbahner mag diese so genannte „Epoche 3“. Wohl niemals sonst gab es auf der Schiene so viel Abwechslung beim rollenden Material. Dampfloks waren allgegenwärtig.

Die Landschaft des Gleistals ist auf Christoph Dörsings Anlage wiederzuerkennen. Den Gleisplan, den er nachbaute, fand er in einem Gleisplanheft. Ein beschaulicher Bahnhof im Thüringer Wald. Was ist aus dem „Esel“ geworden? 1969 wurde zunächst der Streckenteil von Eisenberg nach Porstendorf eingestellt, am 22. Mai 1998 dann der Abschnitt von Eisenberg nach Crossen, auf dem zuletzt nur noch fünf Zugpaare werktags fuhren,

Ein Modellbahnfreund aus dem Gleistal will jetzt den Bahnhof Bürgel nachbauen und ihn in die Anlage einbinden. Es wäre eine wundervolle Erinnerung an die alte Bahnstrecke. Bei einer Modelleisenbahnausstellung war der Jenaer zum ersten Mal vor vier Jahren. Das war in Leipzig, wo er die ersten drei Module seines Bahnhofs Kunitz präsentierte. Die Anlage kam gut an beim Publikum. Ein Besucher war dermaßen überzeugt, dass er zu Christoph Dörsing kam und ihm erzählte, die Anlage sei genauso, wie er den Bahnhof Kunitz in Erinnerung habe! Der Mann war sich ganz sicher, denn er sagte: „Den Bahnhof Kunitz gibt es. Ich war schon da!“