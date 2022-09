Montags-Demonstrationszug durch die Erfurter Innenstadt

Demo am Montag in der Innenstadt mit Gegnern der Corona-Maßnahmen aber vielen Menschen, die in Sorge vor sozialem Abstieg sind.

Erfurt. Ähnlich so viele Menschen wie in der Vorwoche beteiligen sich an einer Demonstration durch die Innenstadt. Die Forderungen und Ziele sind dabei sehr unterschiedlich.

„Sagt Nein, zu allem, was uns schadet“ steht auf einem Schild, das eine Frau auf dem Rücken trägt. Es fasst wohl ziemlich genau die Gedanken derjenigen zusammen, die sich am Montagabend zu einem Zug durch die Innenstadt auf dem Anger treffen.

Kaum zu greifen sind auf dem ersten Blick aber konkrete Forderungen der Demonstranten. „Freies Thüringen“ steht auf Fahnen. Auf dem Transparent, das dem Demo-Zug voran getragen wird, heißt es „Stadt Erfurt steht zusammen, einer für alle, alle für einen.“ In Gesprächen mit Teilnehmern am Rande werden aber vor allem die Lage im Ukraine-Krieg, Angst vor Kostenexplosionen bei Energie und Angst vor sozialen Härten angesprochen. Konkret aber auch die Unterschiede beim Umgang mit Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Vor einem Jahr noch strikt abgelehnt durch die Parteien in der Bundesregierung und heute an der Tagesordnung.

Bei den lautstark über Verstärker vorgetragenen Forderungen dominieren aber Gegner der Corona-Politik der Bundesregierung. So wird in einem Zehn-Punkte-Katalog die „politische und strafrechtliche Aufarbeitung der Corona-Politik“ gefordert. Am Ende gar der Rücktritt von Landes- und Bundesregierung, wobei hier konkrete Gründe nicht benannt werden.

Die Teilnehmer des Zuges gehören augenscheinlich der älteren Generation an, junge Leute sind kaum zu sehen. Die Polizei begleitet den Zug mit Streifenfahrzeugen. Dies geschehe vor allem um einen verkehrsseitig sicheren Ablauf zu gewährleisten, sagt ein Polizeisprecher zum Einsatz. Die Anmeldung einer Demonstration lag nicht vor. Man handele aber in Abwägung der Situation und der Verhältnismäßigkeit,. Gegen 20.30 Uhr kommt der Zug wieder friedlich am Anger an.

„Stopp dem Wahnsinn“ lautet eine Aufschrift auf T-Shirts, was auch immer damit gemeint ist.