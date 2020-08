Eine bitumenhaltige Substanz schwimmt in einem bestimmten Abschnitt der Ilm in Bad Sulza seit wenigstens 2017 regelmäßig auf und immer dann, wenn es besonders heiß ist.

Bad Sulza. Ausschreibung für Ingenieurfirmen läuft. Mit Bitumen kontaminiertes Material aus Ilm in Bad Sulza soll beseitigt werden.

Bad Sulza: Konzept zur Beseitigung von Umwelt-Altlast in Ilm

Auch wenn die zuständigen Behörden noch keinen genauen Termin zur Beseitigung der giftigen Umweltaltlast in der Ilm bei Bad Sulza nennen können, bewegt sich etwas in der Sache. So werde aktuell eine Ingenieurfirma gesucht, die die Entsorgung plane und koordiniere.