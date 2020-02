Bad Sulza. Der Rat der Kurstadt lädt fleißige Helfer am 28. März zum großen Frühjahrsputz in die Ortschaft ein

Bad Sulza will bei Putzaktionen mit Privatinitiative kooperieren

Die Problematik mit den illegalen Müllablagerungen im Altkreis nimmt kein Ende. Kaum ist eine Halde abgetragen, legen Unbekannte und vermutlich Auswärtige an anderer Stelle neuen Unrat ab. Vor einem knappen Monat hatten sich bereits 20 Mitstreiter bei einer privaten Initiative gefunden, um in Bad Sulza der „Umweltsau“ den Kampf anzusagen. In einem guten Monat lädt Ortschaft Bad Sulza zum eigenen Frühjahrsputz ein.

„Erst einmal eine Anerkennung von mir, es habe auch von weiteren Seiten Zuspruch für den Frühjahrsputz gegeben“, erklärt Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich zu der Privataktion von „Sauberes Bad Sulza – Sauberes Thüringen“.

Offizieller Frühjahrsputz in Bad Sulza ist für den 28. März geplant

Künftig wolle das Oberhaupt der Kurstadt weitere Putzaktionen mit dem Initiator Wolf Radig am liebsten gemeinsam organisieren – allein schon wegen des Versicherungsschutzes. Passiere einem Teilnehmer während einer Reinigungsaktion etwas, genieße er als privater Aktivist keine besonderen Schutz. Anders sehe das aus, wenn die Aktivität über die Verwaltung angemeldet werde.

Für den gemeinsamen Putz mit vereinten Kräften und jener Rückversicherung gibt es bald eine mögliche Premiere. So ist am 28. März der offizielle Frühjahrsputz der Ortschaft Bad Sulza geplant. Auf diesen Termin hätten sich die Mitglieder des Ortschaftsrates bei ihrer letzten Sitzung geeinigt, erklärt Dieter Kranich.

Alle, die sich beteiligen wollen, treffen sich dazu auf der Wehrwiese am Toilettenhaus. Punkt 9 Uhr morgens soll der Plan an jenem Samstag in die Tat umgesetzt werden. Das Zubehör wie etwa Müll-Greifzangen werde im Vorfeld besorgt und für die Teilnehmer gestellt. Auch sei der Abtransport über den Bauhof gesichert. Zum Abschluss soll es als Dankeschön einen gemeinsamen Imbiss geben, erklärt Dieter Kranich – auch um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Frühjahrsputz in Bad Sulza, 28. März, Treffpunkt Wehrwiese, 9 Uhr