Besucherrekord im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal

Eine ausgesprochen positive Bilanz zum abgelaufenen Jahr im Naturpark kann Uwe Müller von der Naturparkverwaltung ziehen. Um das Wanderjahr 2019 auszuwerten, hatte er auch die Naturparkführer eingeladen. „Schwerpunkt des Jahres war das Thema 30 Jahre Grünes Band“, erklärt er.

Insgesamt, so die Bilanz, kamen mehr als 6700 Personen zu den Veranstaltungen der Naturparkführer im Jahresprogramm. „Mit dieser Zahl erreicht der Naturpark einen neuen Höchststand und übertrifft das Vorjahr mit einem Zuwachs von 1500 Personen“, freut sich Müller. Die meisten Besucher konnten beim Mittsommernachtzauber von Susanne Merten am 15. Juni mit 120 Teilnehmer gezählt werden. Thematisch beliebt seien neben den zahlreichen Touren am Grünen Band auch die Fackelwanderung zum Schloss Bischofstein mit der Naturparkführerin Doreen Sothen am 31. Oktober mit 110 Teilnehmern und der Osterspaziergang mit dem Eichsfelder Wanderbus am 22. April mit Herbert Hartmann gewesen, bei dem 89 Wanderfreunde gezählt werden konnten. Werbung zahle sich eben doch auch, meint Müller. Und er freut sich, dass es gelungen war, auch in der Kundenzeitschrift der Deutschen Bahn für das Grüne Band im Naturpark bundesweit zu werben.

In seiner Bilanz lässt Müller aber eines nicht außer Acht: die große Unterstützung durch die Naturparkführer. Zum Naturparkfest am 12. Mai unterstützten zum Beispiel die Naturparkführer mit ihrem großen Wissen die Vielfalt der Aktionsstände. „Michael Kleinschmidt präsentierte die heimische Pilzwelt und stand als Pilzsachverständiger Rede und Antwort.“ Aber auch passionierte Wanderfreunde bereicherten die alljährliche Wanderbus-Saison. „Mit zehn Terminen und über 500 Teilnehmern war auch sie sehr erfolgreich.“

Um die jährliche Plakette als zertifizierter Natur- und Landschaftsführer, auch Naturparkführergenannt, zu erhalten, sei die Teilnahme an mindestens zwei Weiterbildungen ein Muss. Durch den Naturpark organisiert, konnten sich die Naturparkführer 2019 unter anderem in den Themen Geologie, Wasser- und Kalksinterquellen oder zur heimischen Pflanzenwelt weiter qualifizieren. Markus Horn, selbst Naturführer, betreut die „Wanderführerplattform“. Sie ist Organisationseinheit der aktiven Naturparkführer und steht Gästen, aber auch touristischen Akteuren der Region zur Verfügung, um das passende Angebot für den geplanten Ausflug in die Naturparkregion zu finden.

Claudia Wilhelm, die neue Leiterin der Einrichtung, hat sich den Naturparkführern auch schon vorgestellt und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen. „Gerne lade ich zum Dialog ein, um gemeinsam mit Ihnen Projekte zu initiieren und das Programmangebot weiterzuentwickeln“, wandte sie sich an die Mitstreiter. „Die zertifizierten Natur- und Landschaftsführer sind Botschafter des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal. Das umfangreiche Programmangebot ist nur durch Ihren Einsatz möglich“, dankt auch Uwe Müller den aktiven Freunden des Naturparks.

Im gesamten Gebiet des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal bieten 30 zertifizierte Naturparkführer spannende Exkursionen und Vorträge an. Im Jahresprogramm des Naturparks erfahren Besucher und Anwohner bei über 200 Veranstaltungen Wissenswertes aus der Tier- und Pflanzenwelt, der Landschaftsgeschichte, aber auch geologische, archäologische oder kulturelle Aspekte. Neben diesem organisieren die erfahrenen Naturführer auch individuelle Termine, um auf die Besonderheiten der Naturparkregion aufmerksam zu machen, Heimat- und Kulturgeschichte zu erleben oder die Schönheit unserer heimischen Natur mit allen Sinnen zu erleben.

„Wer Interesse hat, als Naturparkführer und Botschafter seiner Heimat tätig zu sein, hat im kommenden Jahr die Möglichkeit, an der Ausbildung zum zertifizierten Natur- und Landschaftsführer teilzunehmen“, wirbt Müller um weitere Helfer. Der Kurs, der in Fürstenhagen stattfindet, beginnt am 21. März 2020 und endet am 7. Juni 2020. Ein Informationstermin findet am 21. Februar 2020 um 18 Uhr in Fürstenhagen statt.

Für beide Termine nimmt der Naturpark unter 0361/57 391 5646 Anmeldungen entgegen. Weitere Informationen hierzu und zum Naturpark gibt es unter www.naturpark-ehw.de.