Bewegungsjagden im Ilm-Kreis ohne Strecke und Jagdschmaus

Sie trafen sich am Freitagmorgen auf dem Parkplatz Herzogröder Wiesen. Etwa 50 Jäger folgten dem Aufruf des Forstamtes Frauenwald zur zweiten Bewegungsjagd im Revier Kickelhahn. Sie haben an diesem Tag 4 Stück Rotwild, 6 Stück Rehwild und ein Schwarzwild erlegt. Einen Tag später bei Oehrenstock mussten 22 Wildschweine und 8 Stück Rehwild dran glauben. Zur Eröffnung am Freitag wurde ins Horn geblasen und gab Forstamtsleiter Hagen Dargel Anweisungen. Wer den Sicherheitsabstand nicht gewährleiste, müsse Maske oder Schaltuch tragen. Es werde nach der Jagd keine Strecke gelegt und es gebe keinen Jagdschmaus. Mit diesen Regeln war man auf der sicheren Seite, wurden doch trotz verschärfter Verordnung der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie Tätigkeiten der Jagd, Forst- und Landwirtschaft weiter als zulässig erklärt.

Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) hatte mitgeteilt, es sei notwendig, weiterhin Jagden durchzuführen, um den Wildverbiss an den Jungpflanzen so gering wie möglich zu halten und um zu verhindern, dass sich die Afrikanische Schweinepest nach Thüringen ausbreitet.

Sperrbänder versperrten den Durchgang während der Jagd. Foto: André Heß

Im Spätherbst sind nicht mehrviele Menschen im Wald unterwegs

„Das Wild liegt recht locker“, umschrieb Dargel die Ausgangsposition. Man habe auch kein Mistwetter. Bei Schnee allerdings gebe es die besten Kontraste und Spuren. Als man im August/September auf Jagd war, sei noch eine Unmenge an Leuten im Wald unterwegs gewesen. Zum Teil hätten sie sogar am Rennsteig in den Schutzhütten übernachtet. Zur Jagd im Revier Zwei Wiesen, Finsterberg am 17. Oktober mit 70 Jägern und Jagdhelfern wurden 25 zwölf Stück Rotwild, zwei Rehe und drei Stück Schwarzwild geschossen. „Das war ganz gut.“ Verkauft würden die Tiere an Gaststätten wie Mönchshof, Auerhahn und Gastinger, an die Jäger selber und an drei Wildhändler, die wiederum den Großhandel beliefern.

Die Waffen der Jäger werden aus Sicherheitsgründen nur vom Auto zum Hochsitz mitgeführt. Einen Jagdschein habe man lebenslänglich, wie einen Führerschein. Allerdings müsse man ihn verlängern lassen und dazu bei der Jagdbehörde persönlich erscheinen, die dann einschätze, ob der Jäger noch „tauglich“ ist. Einmal im Jahr müssen die Jäger an einem Übungsschießen „auf bewegte Ziele“ teilnehmen. Man nutze dazu den Schießstand „Laufender Keiler“ in Suhl.

Seit einem Jahr informiert das Forstamt Frauenwald über die anstehenden Bewegungsjagden und teilt der Presse die Termine mit. Dabei heißt es: „Die betroffenen Waldgebiete werden im Zeitraum der Jagd aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Jagden finden in der Regel zwischen 9 und 13 Uhr statt. Es ist mit frei laufenden Hunden zu rechnen. Jäger können allerdings auch danach noch zur Nachsuche auf Wild beziehungsweise zum Wildtransport unterwegs sein.“

Bisher habe das keine negativen Auswirkungen gehabt. Man habe keine militanten Jagdgegner angetroffen, berichtete Dargel.

Hier gibt es Wild vom Forstamt Erfurt-Willrode, Marion Schomburg betreut den Wildladen seit neun Jahren mit ihrer Kollegin zusammen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Mit so viel Öffentlichkeit hat es das Forstamt Erfurt-Willrode nicht. Von dort gibt es nach wie vor keine Jagd-Ankündigungen. Es fand aber am Samstag eine Bewegungsjagd im Gebiet der Reinsberge von gleich sechs Jagdbezirken statt. Der Jagdbezirk Forstamt Erfurt-Willrode war allein mit 60 Jägern und Jagdhelfern unterwegs, hat 15 Wildschweine, neun Rehe und zwei Mufflons erlegt, gab Chris Freise auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt. Das Forstamt verfügt über einen Wildladen, der im November donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr und aamstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet ist.

„In unserem Wildladen am historischen Forsthaus Willrode bieten wir Wildprodukte in küchenfertigen Portionen und veredelte Spezialitäten im Direktverkauf an. Die unter der Marke Wildgut angebotenen Produkte stammen ausschließlich aus den Wäldern der Thüringer Landesforstverwaltung. Vom Wald bis zum Verkauf bleibt alles in einer Hand“, heißt es auf der Homepage.

Weitere Bewegungsjagden vom Forstamt Frauenwald sind bis Ende Dezember für Veronikaberg, Frauenwald, Arlesberg, Wolfsberg und Finsterberg angekündigt.