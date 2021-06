Blumeninseln zur Begrüßung

Casjen Carl über den Pflanzenwuchs.

In der vorigen Wochen konnte auf dieser Seite ein Bild von den neuen Erfurter Tropen betrachtet werden. Ein undurchdringliches Grün war da zu sehen.

An den vergangenen drei Tagen konnte man sich allerdings schon fragen, wozu braucht Erfurt eigentlich ein Tropenhaus? Es dampfte am Morgen nur so.

Tatsächlich scheint es das Wetter mit den Buga-Gärtner derzeit gut zu meinen. Zumindest das Angießen der neuen Pflanzen, die überall in die Erde gebracht werden, kann man sich sparen. Und das Waschküchen-Wetter beschleunigt auch, dass bis vor Kurzem noch an Acker erinnernde Flächen sich doch in Wiesen verwandeln.

Apropos! Die Wiesen der Stadt – und da meine ich die schon immer bestehenden – sind in diesem Jahr wirklich beachtenswert. Überall in Parks oder auf Grünstreifen sind Blumeninseln zu entdecken. Nachdem die Frühblüher und Tulpen durch sind, wachsen nun die Sommerblumen gen Himmel. Besonders der rote Klatschmohn sticht ins Auge. Das ist eine schöne Begrüßung für alle Buga-Gäste, und man fragt sich, warum die Blumenstadt nicht immer schon so aussah.

Übrigens, im Danakil ist auch die Wüste erlebbar. Aber, wir verzichten wohl lieber, dass diese Wetter-Show sich wie derzeit die Tropen in der Stadt ausbreitet. Dann lieber noch Blitz und Donner.