Bei diesen regelrecht tropischen Temperaturen, wie in den letzten Tagen, fühlt sich der Borkenkäfer pudelwohl.

Borkenkäfer hat in Thüringen wieder leichtes Spiel

Erfurt In einer einzigen Falle wurden Tausende Exemplare gezählt.

Das warme Wetter in den letzten Tagen scheint den Borkenkäfern besonders gut getan zu haben. Ein Sprecher der Landesbehörde Thüringenforst informiert darüber, dass der Schädling trotz des kühlen Frühlings seine zweite Brut entwickeln konnte.

In nur einer Woche seien über 20.000 Käfer in einer einzigen Borkenkäferfalle gezählt worden. Es könnten künftig auch wieder gesunde Fichten befallen werden, befürchten die Fachleute. Derzeit würden in den Forstrevieren die Schäden genauer untersucht. Thüringenforst gehe mittlerweile von 3,2 Millionen Festmeter Schadholz aus.

Kleinteiliger Privatbesitz behindert Kampf gegen Borkenkäfer im Freistaat