Diese alte Kastanie am linken Zorgeufer ist eine von etwa 20 Bäumen, die demnächst gefällt werden.

Der große Einschlag am Nordhäuser Zorgeufer

Die leuchtenden Farben des Herbstes zogen hinaus in die Natur. Was dieser Tage aber beidseits der Zorge im Nordhäuser Stadtpark leuchtet, ist Sprühfarbe an Dutzenden Bäumen – als Zeichen, dass hier demnächst die Motorsäge angesetzt wird.