Die ausgetrocknete grüne Lunge von Heringen

Eine solche Trockenheit hat es noch nicht gegeben, bilanziert Revierförster Carsten Wiegleb mit Blick auf die grüne Lunge der Goldenen Aue, den Heringer Stadtwald. Stellenweise gehe diese bis in eine Tiefe von vier Metern. Was da nur noch helfe, wäre ein Dauerregen von acht Wochen, so Wiegleb hoffnungsvoll. Im gleichen Atemzug fügt er jedoch mit ernster Mine hinzu: „Ab sofort!“ Denn noch sei der Wald mit seinen insgesamt gut 313 Hektar mit einem „blauen Auge“ davongekommen. Zuzuschreiben ist dies größtenteils der nördlichen Hangneigung, die der Sonne nicht direkt ausgesetzt ist. „Deswegen sind wir aber nicht verschont geblieben“, betont Wiegleb. Im Bereich der Fichten und des Tannengehölzes verzeichnet man einen Totalverlust. Allein in der Auleber Flur waren das im vergangenen Jahr acht Hektar. Hart getroffen hat es auch Uthleben und Hamma.

Nach der Fichte folgt nun die Buche und sogar die Eiche, wie sich bisher in einzelnen Bäumen des Bestandes zeigt. Verfärbungen des Holzes sind das Resultat, das der Laie jedoch nicht sieht. Im Gegensatz zu den holzverarbeitenden Unternehmen, die dementsprechend mit den Preisen reagieren werden. Und Holz ist laut Bürgermeister Maik Schröter (CDU) eine nicht unerhebliche Einnahmequelle der Landgemeinde. Pro Jahr beziffert er diese auf rund 100.000 Euro, abzüglich 30.000 Euro Einschlagkosten. Optimistisch ist Wiegleb bei der Vermarktung des Holzes in diesem Winter, auch dank der 7,50 Euro pro Festmeter Schadholz, die vom Thüringer Landwirtschaftsministerium bereitgestellt werden. Doch nächstes Jahr sehe das schon anders aus. „Ich schätze, dass wir da ein paar Probleme kriegen“, sagt Wiegleb und verweist auf einen übersättigten Fichtenholzmarkt, der den Preis fallen ließ. Gleiches prophezeit er für Buchenholz. „Tritt das ein, unterhalten wir uns über ganz andere Größenordnungen“ Daher hofft der Revierförster auf Regen, und dass sich dadurch die Buche wieder fängt. Denn noch einen dritten Sommer wie auf Mallorca möchte Wiegleb in der Goldenen Aue nicht haben. Eine weitere Soforthilfe kommt vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, die die Ausgaben für die unmittelbar erforderlichen Maßnahmen decken sollen. Die Landgemeinde erhält insgesamt 34.195,44 Euro.