Dreimal schwarz, einmal grau-weiß getigert

Am vergangenen Freitag stellten wir zwei Kätzchen vor, die mit weiteren Leidensgenossen in den Tierschutz kamen, weil ihr Frauchen verstorben ist. Das Ältere der beiden konnte schon in ein neues Zuhause umziehen. Heute geht es um die anderen vier Samtpfötchen aus dieser Gruppe. Eines der heutigen Fotos zeigt einen von drei schwarzen Katern, das andere einen grau-weiß getigerten Kater. Wie ihre vor einer Woche präsentierten Freundinnen sind auch sie sehr scheu.

Dreimal schwarzer Kater, einer ist auf diesem Bild zu sehen. Foto: Tierheim Arche Noah

Die Katzen lebten zusammen in einem Zimmer und kannten nur ihr Fauchen. Alle sieben Tiere wurden in der Arche Noah kastriert und können nicht mehr für ungewollten Nachwuchs sorgen. Ihr Gesundheitszustand ist jetzt gut. Die drei Schwarzen sind drei bis fünf Jahren alt, haben also noch ein langes Katzenleben vor sich. Sie kennen keinen Freigang und könnten auch einzeln zu einer schon vorhandenen Katze gegeben werden. Mit Geduld und leckerer Zuwendung werden sie sich an ihre neuen Menschen gewöhnen.