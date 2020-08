Eigenriedens Angerlinden sind nicht mehr sicher

Linden auf dem Anger in Eigenrieden

Der Zustand der Angerlinden in Eigenrieden ist kritisch. Ende November 1936 waren sie als Naturdenkmal ausgewiesen worden. Nun droht dieser Schutzstatus zu verfallen, weil die Standsicherheit als „nachhaltig eingeschränkt“ angesehen wird. So heißt es von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Sie will deshalb den Schutzstatus aufheben – zum Missfallen von Rodeberg-Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU).