Finale für Fotowettbewerb in Bad Langensalza

Diese Woche endet der Fotowettbewerb der Anni-Berger-Stiftung. Noch bis zum 31. Oktober können Bilder eingereicht werden, teilt der Vorstand mit. Das Ziel ist es, die Vielfalt der Rosen und den Charme Bad Langensalzas in Szene zu setzen. Wie, das ist jedem selbst überlassen. Aus den Fotos werden fünf Gewinnerbilder mit bis zu 200 Euro prämiert. Überzeugende Arbeiten sollen in einer Broschüre veröffentlicht und in einer Ausstellung gewürdigt werden. Jeder kann bis zu drei Bilder schicken, die mit Datum und Aufnahmeort gekennzeichnet sein sollen.

Fotos sind per Mail zu senden an:kontakt@anni-berger-stiftung.de oder per Post an Anni-Berger-Stiftung, Marktstraße 1, 99947 Bad Langensalza