Förderantrag für Radweg nach Görsbach gestellt

Auleben. Bis 2022 soll die Lücke im Wegenetz der Goldenen Aue geschlossen werden.

Demnächst soll eine weitere Lücke im Südharzer Radwegenetz geschlossen werden. So hat jetzt die CDU-Kreistagsfraktion den Antrag an den Landrat gestellt, den Neubau eines 4,4 Kilometer langen Radweges entlang der Kreisstraße 27 von Görsbach über die Aumühle bis nach Auleben zu erwirken. Dabei wird der Landkreis beauftragt, im ersten Schritt die wirtschaftliche Machbarkeit eines Streckenverlaufs zu prüfen. Im Anschluss sind in Kooperation mit der Landgemeinde Heringen/Helme und der Gemeinde Görsbach die Grundstücksangelegenheiten zu klären, mit dem Ziel, im Jahr 2022 Baurecht zu erlangen.

„Wir empfehlen, den Streckenverlauf östlich der Kreisstraße 27 anzulegen“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende René Fullmann. Damit würden zum einen die Biotope um die Auleber Fischteiche nicht gefährdet und zum anderen perspektivisch die Möglichkeit eröffnet, über den stillgelegten Bahndamm eine direkte Anbindung gen Kelbra zu realisieren.

Die CDU stößt beim Landkreis auf offene Ohren. So hat dieser in dieser Woche einen Antrag beim Land auf eine 75-prozentige Förderung für den Radweg gestellt. „Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.087.000 Euro. Die Eigenmittel des Landkreises liegen bei knapp 155.000 Euro“, teilt Landkreissprecherin Jessica Piper mit.