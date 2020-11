Freude beim Hundevater wegen betagter Katzenoma aus Apolda

Wie ein Kind zu Weihnachten hat sich Apoldas Hundevater gefreut, als sich gleich am Tag der Zeitungsveröffentlichung die Besitzerin der Fundkatze meldete. Harald Lisker erfuhr, dass das Tier bereits 19 Jahre alt sei, was den eher schlechten Gesundheitszustand erkläre. Etwa zwei bis drei Tage war die Freigängerin bereits ausgebüxt, ehe sie vor einer Woche am Krankenhaus in Apolda aufgegriffen wurde. „Ein Tier in Not aufzunehmen und am Ende wohlbehalten beim Besitzer wieder abzugeben, gibt mir das schönste Gefühl“, so der Hundevater.