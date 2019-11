So schlecht fühlte sich der November bisher gar nicht an. Manche Bäume tragen noch ihr buntes Herbstkleid. Und viele Sonnenstunden lassen uns die graue Jahreszeit fasst vergessen, wenn da nicht die für November schon frischen, aber für den Spätherbst typischen Temperaturen wären.

Doch dagegen helfen beim Herbstspaziergang ja wärmende Schals und Mützen. Nur zum Monatsbeginn gab es bisher eine frostkalte Nacht. Die rotblühenden Geranien haben davon noch keinen Schaden genommen. Ansonsten sind alle kälteempfindlichen Früchte aus Gärten und von Feldern eingebracht. Die Winterbereifung ist montiert.

Die Winterruhe kann beginnen. Unsere durch zwei zu trockene Sommer hitzegestressten und schädlingsbefallenen Wälder können ein klein wenig aufatmen.

Der Oktober und die erste Novemberhälfte brachten lang erwartenden Regen in angemessener Menge. Mit 66 Liter Regen auf den Quadratmeter übererfüllte der Oktober sein Soll sogar um 13 Liter und bis Novembermitte fielen schon 26 Liter (langjähriges Eisenacher Mittel für den ganzen Monat: 60 Liter).

Nun könnte ein schneereicher kalter Winter für noch mehr Entspannung in der Forstwirtschaft sorgen. Der 100-jährige Kalender zumindest sagt einen sehr plötzlichen Winterbeginn Anfang Dezember voraus. Und weiter heißt es: „Es schneit zuerst auf den feuchten Boden und friert dann zu. Große Kälte und Schnee bleiben bis in den Februar…“ – Auch wer nicht an dieses Orakel glaubt, tut gut daran, auf den kommenden Winter vorbereitet zu sein.