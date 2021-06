Gartenkultur und Kunst auf dem Mühlhäuser Friedhof

Mühlhausen. Die Friedhofsanlage ist mit ihren parkähnlichen Strukturen einzigartig in Thüringen. Mehrere Führungen sind geplant.

Als Außenstandort der Bundesgartenschau in Erfurt steht in Mühlhausen der Neue Friedhof im Fokus. In Sachen Gartenkunst ist er wohl der bedeutsamste in Thüringen und ist gleich in mehrerlei Hinsicht interessant für eine Gartenausstellung.

Kleine liebevolle Details ziehen Menschen nicht nur zur Grabpflege auf den Friedhof. Darunter sind zum Beispiel einzelne, besondere Grabmäler, die aus dem 18. Jahrhundert stammen und vom alten auf den neuen Friedhof umgesetzt wurden.

„Das Konzept der Anlage ist geordnet und einheitlich gestaltet. Die Gräber sind nicht wahllos, sondern strukturiert angeordnet“, erzählt Peter Weiland, Chef der Stadtgärtnerei. Die etwa zehn Hektar große Fläche sei nicht nur eine Begräbnisstätte, sondern gleichzeitig eine historische Parkanlage, die zudem unter Denkmalschutz steht.

So sind die Wege des Friedhofs größtenteils symmetrisch angeordnet und jeweils nach der Baumart benannt, die dort gepflanzt ist. Der Platz um die Kapelle ist zum Beispiel mit Schwarzkiefern eingefasst, es gibt einen Weg mit Rosskastanien und einen mit Ginkgobäumen.

Wer sich für die künstlerische Seite des Friedhofs interessiert, der kommt an Walter Krause nicht vorbei. Dem Mühlhäuser Stadtbildhauer ist unter anderem der Eva-Brunnen im nördlichen Teil der Anlage zu verdanken, berichtet Steffi Maass von den Mühlhäuser Museen. Auch die Reliefs über dem Haupteingang, an der Rückseite und in der Trauerhalle stammen von Walter Krause. Sie alle entstanden um 1929 und kommen in ihrer Darstellung dem Expressionismus nahe. Für einige Monate rückt die denkmalgeschützte Anlage nun in einen touristischen Fokus: Führungen sind geplant, und es gibt eine kleine Ausstellung auf dem Gelände. Dabei soll aber die Intimität und Ruhe nicht verloren gehen. Denn ein Friedhof ist vor allem eines: Ein Ort der Trauer und der Erinnerung.

Der Neue Friedhof in Mühlhausen,Eisenacher Landstraße, ist täglich von8 bis 20 Uhr geöffnet.