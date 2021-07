Grüne begrüßen erweiterten Ratsbeschluss in Weimar

Die Grüne Liga unterstützte im Frühjahr mit angehenden Streuobstfachwirten die Pflegearbeiten an Obstbäumen am Niedergrunstedter Weg. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Weimar. In der Stadt besteht ein breites Interesse an der Wiederherstellung von Naturräumen.

Begrüßt hat die Stadtratsfraktion der Grünen das aktuell breite Interesse an der Wiederherstellung von Naturräumen in Weimar. „Überackerte und teils gänzlich verschwundene Wege sowie fehlende Gehölze und Blühstreifen an Feldrändern sind ein großes Problem“, so Stadtrat Jan Kreyßig. Sie sollten eigentlich Insekten und Vögeln Schutz und Nahrung bieten.

Die Fraktion hatte deshalb den Prüfauftrag der CDU zur Wiederherstellung von Grünstreifen, Feldrainbegrünungen und Feldgehölzen auf kommunalen Flächen unterstützt. Sie erweiterte den Antrag um die qualifiziertere Obstbaumpflege sowie die fachkundige Schulung des Personals.

Die bereits stattfindende Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit landwirtschaftlichen Unternehmen begrüße die grüne Fraktion ausdrücklich, sagte Kreyßig. Durch den Änderungsantrag könne die Stadt nun prüfen lassen, inwiefern die Obstbaumpflege durch eigens dafür ausgebildetes Personal durchgeführt werden kann.

„Viele Wege entlang von Feldern existieren nur noch als Flurstücke auf dem Papier. Aus der Landschaft sind sie jedoch verschwunden. Auch hier muss es das Ziel sein, Stück für Stück die Überackerung rückgängig zu machen, um Wege und begleitende strukturreiche Feldraine für die Artenvielfalt wiederherzustellen“, so Kreyßig.