Gutachten bestätigt gute Luftqualität in Neustadt

Neustadt. Neues Gutachten des Deutschen Wetterdienstes sieht Neustadt bei allen Parametern im Vorderfeld.

„Unser Kurort Neustadt erfüllt auch weiterhin die lufthygienischen Voraussetzungen als heilklimatischer Kurort und staatlich anerkannter Luftkurort. Das Gutachten des Deutschen Wetterdienstes liegt nun vor“, berichtet Ortsbürgermeister Dirk Erfurt (Grüne).

Die Messungen dazu fanden über 1,5 Jahre an verschiedenen Messstellen in Neustadt statt. Die Messpunkte wurden wöchentlich vom Deutschen Wetterdienst ausgelesen und ausgewertet. Gemessen wurden unter anderem die Stickstoffdioxidbelastung, der Fein- und Grobstaubanteil, der Rußanteil in der Luft und die Pollenkonzentration. „Bei den Vergleichen mit Orten und Kurorten in Deutschland konnte Neustadt mit seiner Luftqualität bei allen gemessenen Parametern immer einen der vordersten Plätze belegen. Somit profitieren unsere Einwohner, Gäste und Patienten gleichermaßen von der sehr guten Luftqualität in unserem Heimatort“, freut sich Erfurt.

Im Gutachten heißt es dazu, dass die Anforderungen an einen Kurort eingehalten und zum Teil deutlich unterschritten werden. Außerdem gibt es Hinweise, wie die Luftqualität zukünftig auf diesem guten Niveau gehalten werden kann. Das Gutachten kann in der Tourist-Info eingesehen werden.

