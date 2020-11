Etwa 70 Baumarten, kaum mehr als 0,1 Prozent aller Baumarten, gibt es derzeit im Freistaat. Das teilte Thüringenforst-Sprecher Horst Sproßmann mit. Weltweit existieren nach jetzigem Stand, der ständig aktualisiert wird, mehr als 60.000 bekannte Baumarten. 15.000 davon sind in den Tropen zu finden, allein Brasilien verfügt über fast 9000 verschiedene Gehölzarten.

Viele Baumarten durch Eiszeit ausgestorben

Dass der Bestand in Mitteleuropa und damit auch in Deutschland vergleichsweise gering ist, liegt laut Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt an der „letzten, erst 12.000 Jahre zurückliegenden Eiszeit“. Sie habe viele Baumarten aussterben lassen. Eine ähnliche Kontinentalvereisung habe es in den Gebieten rund um den Äquator nicht gegeben. Allerdings würde Thüringen, das zu einem Drittel seiner Landesfläche bewaldet ist, mit 330 Millionen Bäumen zu Recht als „Grünes Herz Deutschlands“ bezeichnet werden.

Die Fichte, die aber stark vom Borkenkäfer bedroht wird, ist mit 38 Prozent Anteil die am meisten verbreitete Baumart im Freistaat. Buchen, Kiefern, Eichen, Ahorne, Eschen, aber auch Birken und Erlen kommen ebenfalls oft in den heimischen Wäldern vor. „Aber auch seltene Spezies, wie etwa Wildäpfel, Elsbeeren, Speierlinge, Kirschen, Eiben oder Flaumeichen, sind bei uns zu finden“, so Sproßmann.

Das könnte Sie auch interessieren: