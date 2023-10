Infotafeln im Thüringer Wald klären über Klimawandel auf

Erfurt. Wanderer können im Thüringer Wald nicht nur die Natur genießen, sondern sich auch bilden.

In Thüringer Wälder informieren inzwischen mehr als 3000 Infotafeln über klimawandelbedingte Waldschäden, Wiederbewaldung und Waldumbau. Wie das landeseigene Unternehmen Thüringenforst mitteilte, werden zunehmend gleich „vor Ort am Objekt“ an Wanderwegen und Waldflächen Fragen etwa zu toten Fichten und Buchen beantwortet.

Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt betonte, „mit den Info-Tafeln wollen wir am konkreten Waldbild erklären, was Waldbesitzende und Forstleute genau tun, um das ,Grüne Herz Deutschlands’ zukunftsfähig zu machen“. Waldbilder seien immer nur Momentaufnahmen, die einer Erklärung bedürfen. Es gehe darum zu verstehen, wie durch aktives Waldmanagement gezielt Wälder und ganze Waldlandschaften klimastabil gestaltet werden können.

Die neuen Info-Tafeln behandeln den Angaben zufolge neben waldbaulichen Themen auch die Waldbrandprävention und die Gefährdung durch Totholz. Die landesweit 24 Forstämter berichteten über gute Erfahrungen mit den seit 2019 eingesetzten Infotafeln. Sie seien oft Ausgangspunkt für weitere Wissensvermittlungen.