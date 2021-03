„Kein Lebewesen ist weniger schützenswert“: Naturschützer fordert Achtsamkeit für alle Tiere

Mit Martin Görner, Leiter der AG Artenschutz Thüringen e. V., unterwegs im Steiger in Erfurt. Görner plädiert für einen breit aufgestellten Artenschutz, der sich nicht nur auf bekannte Arten wie Wolf und Wildkatze konzentriert.

Wolf, Wildkatze, Biber, Uhu oder Fischotter – sie sind die Stars des heimischen Artenschutzes. Auch Luchs und Kormoran ließen sich nennen. Fast jeder hat von ihnen gehört, Medien berichten über ihre Bedrohung, offizielle Stellen investieren in ihre Lebensbedingungen. Zu einseitig findet das Martin Görner, Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz in Thüringen. Nicht die reale Gefährdung entscheide über Schutzmaßnahmen, sondern die Popularität in der Öffentlichkeit, moniert der 77-Jährige.