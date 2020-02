Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klimawandel: ThüringenForst rüstet den Waldbrandschutz auf

Die Landesforstanstalt rüstet sich - organisatorisch und technisch - für die zum 1. März startende Waldbrandüberwachungssaison auf.

Wie der ThüringenForst mitteilt, wurde bereits 2019 damit begonnen, die Löschwasserkapazität von Feuerlöschteichen im Wald massiv zu erhöhen. Dazu werden landesweit rund 155 Feuerlöschteiche entschlammt, Teichabläufe erneuert und Waldwege ausgebaut. Zusätzlich werden Waldbrandwerkzeuge wie Löschrucksäcke, Feuerrechen, Waldbrandpatschen oder Zinkeimer aufgestockt. Mithilfe spezieller Wärmebildkameras können Forstleute Glutnester in gelöschten Waldbrandflächen überwachen. Außerdem sollen fünf 9000-Liter-Löschwasser-Tankanhänger mit Pumpen die Feuerwehren unterstützen.

Über eine halbe Million Euro für den Waldbrandschutz

Für das laufende Jahr sieht ThüringenForst Investitionen in Höhe von rund 870.000 Euro vor. Davon entfallen allein auf die Sanierung der ersten 35 Löschwasserteiche knapp 700.000 Euro. Weitere 170.000 Euro sollen für die Löschwassertankwagen und weitere Gerätschaften ausgegeben werden. „Dies sind die größten Investitionen in die Waldbrandvorsorge seit der Wende“, so Vorstand Volker Gebhardt.

Die beiden Trockenjahre 2018 und 2019 hatten nicht nur Hitze-Höchstwerte erbracht, sondern in den heimischen Wäldern auch Waldbrandrekorde. In beiden Jahren wurden jeweils über 40 Waldbrände erfasst - Spitzenwerte in Thüringen. Mehr noch: 2019 verdoppelte sich gegenüber 2018 die Waldbrandfläche auf 21,5 Hektar - die größte Waldbrandfläche in den vergangenen 25 Jahren. Erstmals traten auch Großbrände im Wald auf, die den Einsatz von Löschhubschraubern erforderten.