Künstlergruppe am Baumkreuz bei Ifta empfangen

Organist Ulrich Pakusch, Begleiterin Rahel Nicolaus, die Musiker Amadou Aziz Kuyathe und Ouelgo Téné, sowie Regisseur Bernhard Stengele von der Künstlergruppe „United Rebels of Performing Arts“ (URoPA) treffen auf ihrer Sommertour „75 Jahre Frieden in Mitteleuropa – 30 Jahre Wiedervereinigung – 30 Jahre Grünes Band“ am Baumkreuz bei Ifta ein.

„Den Friedensgedanken muss man heute auch auf die Umwelt erweitern und anwenden“, betont gestern Mittag am Baumkreuz bei Ifta Bernhard Stengele, künstlerischer Leiter der Sommertour „75 Jahre Frieden in Mitteleuropa – 30 Jahre Wiedervereinigung – 30 Jahre Grünes Band“. An dem Kunstwerk auf der hessisch-thüringischen Grenze nahm gut ein Dutzend Vertreter der Baumkreuz-Initiative, des BUND Thüringen und weiterer Interessierter die radelnde Künstlergruppe „United Rebels of Performing Arts“ (URoPA) zur stärkenden, aber vor allem zur wissensvermittelnden Verschnaufpause in Empfang.