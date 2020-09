Luchs, Lama und Co. in Gotha suchen Unterstützer

Auf dem Kopf sieht der Marabu regelrecht gerupft aus. Das sonst dicke Federkleid bleibt an dem rosafarbenen Hals aus. Ein hässlicher Vogel, könnte man denken, doch Brigitte Geis erkennt in der afrikanischen Storchenart intelligente Lebewesen. Seit einigen Jahren ist Geis die Patin eines Marabus im Tierpark Gotha.

Kommt Brigitte Geis an dem Gehege vorbei, hört sie es manchmal klappern. An seinen Mitbewohnern, den Axishirschen und Hängebauschweinen, vorbei geht der Marabu dann dem Zaun entgegen, scheint seine Patin zu erkennen. Solche Begegnungen sind seltener geworden, seit ein weiblicher Marabu dazugekommen ist. Ihr Patentier kümmert sich nun mehr um seine Partnerin, beobachtet Brigitte Geis. Ihre Faszination für die Art ist jedoch nicht abgerissen. Zum Geburtstag hatte sie sich die Patenschaft einst gewünscht.

Auch Schulen, Betriebeund Vereine können mitmachen

25 bis 1000 Euro im Jahr kosten die Patenschaften des Tierparks Gotha. Vom Kaninchen bis zum Braunbären sind alle Bewohner dabei, erklärt Stephanie Schultze, Vorsitzende des Tierparkfördervereins, der das Geld auf einem Spendenkonto entgegennimmt und verwaltet. Selbst Kater Tommy, der es sich mal im Kassenhäuschen und mal in den Ställen bequem macht, hat eine Patin, nämlich Brigitte Geis’ Tochter Luisa. Fast ihr ganzes Leben ist die heute 15-Jährige bereits Stammgast im Tierpark Gotha, betont ihre Mutter. „Auch in Corona-Zeiten waren wir fast täglich hier.“

Jedes Tier erhält für gewöhnlich nur einen Paten. Bei den größeren Tierparkbewohnern können es mehr sein. Auch Schulen, Betriebe und Vereine können Tierpatenschaften übernehmen. Mit dem Geld aus der Patenschaft werden Anschaffungen bezahlt, wie zuletzt eine Strickleiter für die Nasenbären oder die Bepflanzung im Gehege der Ginsterkatzen. „Damit soll das Umfeld für das spezielle Tier verschönert werden“, sagt Stephanie Schultze. Für Futter darf das Geld nicht verwendet werden.

Im Gegenzug erhalten die Paten eine Urkunde und regelmäßige Infos über ihre Patentiere. Schultzes Ziel ist es, 2021 einen ersten Patentag mit allen Unterstützern des Tierparks zu organisieren.

Luisa Geis ist Tierpatin für Kater Tommy. Foto: Brigitte Geis

Die im Tierpark Gotha lebenden Esel wurden durch die Unterstützung ihrer Paten aus schlechter Haltung übernommen. Auch Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ist Tierpate, nämlich für ein Hängebauchschwein.

Die Gothaer Originale Hänser und Schluder haben sich jeweils ein Wasserschwein ausgesucht, die ihnen in ihrer Art wie „typische Beamte“ vorgekommen seien, erzählt Stephanie Schultze. Um die Tierpaten angemessen zu würdigen, soll demnächst noch die Patentafel mit allen Unterstützern und dazugehörigen Tieren erneuert werden.

Mit Spenden an den Förderverein werden auch Neuzugänge ermöglicht. So sind zuletzt Chinesische Streifenhörnchen in ein Gehege neben den Bisons eingezogen. Oft geht es jedoch darum, Partner für vorhandene Artgenossen zu beschaffen, wie es bei Mohrenmakak, Schwarzstorch, Beo und weiteren Arten nötig wäre. Auch über den Einzug neuer Baumstachler würde sich Schultze freuen, nachdem die Nager an einer Krankheit verstorben waren. Unterstützung wird bei der anstehenden Umgestaltung des Vogelhauses nötig. „Im Lauf der Zeit entstehen viele Baustellen“, sagt Schultze und hofft auf neue Paten für die Bewohner des Tierparks.

Der Tierpark Gotha hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 17.15 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier Euro, die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 14 Euro, für jedes weitere Kind einen Euro.