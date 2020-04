Narzissen statt geklauter Himbeeren in Gotha-West

Ralph-Uwe Heinz, Simone Lamperti und Ron Krumbein arbeiten allesamt beim Diakoniewerk in Gotha. Natürlich achten sie in diesen Tagen auf den nötigen Abstand. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht um andere kümmern. Am Dienstag brachten sie den Stadtteilgarten in Gotha-West zum Blühen. Rechtzeitig zum Osterfest wurden aus den Hochbeeten bunte Hingucker.