Putztag für Bad Sulza angekündigt

Der Ortschaftsrat Bad Sulzas lädt am Samstag, den 27. März zum Putztag ein. Am Weintor neben dem Gradierwerk werden um 9.30 Uhr Säcke, Handschuhe und Greifer ausgegeben und den Gruppen Routen zum Ablaufen zugewiesen. Am selben Ort kann der gesammelte Müll gegen 12 Uhr auch wieder abgegeben werden. Im Gegenzug gibt es einen Gutschein für eine corona-konform „individuell zu verzehrende Bratwurst“, so der stellvertretende Ortschaftsbürgermeister Eckart Behr.