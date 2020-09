Im Wetterfrosch schreibt der Eisenacher Wetterexperte Eberhard Dachsel über den meteorologischen Sommer 2020, der doch nicht ganz so trocken wurde.

Schaukelsommer 2020 in Wartburgregion

Für die Meteorologen ist der Sommer 2020 Geschichte. Nun steht die Auswertung und Bewertung der in den drei Sommermonaten gesammelten Daten an. Ihre allgemeine für ganz Deutschland zutreffende Feststellung: Der Sommer 2020 war nicht so extrem warm und trocken wie seine beiden Vorgänger.