Supermond geht hinter der Leuchtenburg bei Kahla auf

Kahla. Am heutigen Abend stand der Mond beim Aufgehen der Erde sehr nahe, weshalb er größer erscheint als gewöhnlich. Das Phänomen wird Supermond genannt.

Am Abend des 26. April 2021 geht der Mond als sogenannter Supermond hinter der Leuchtenburg bei Kahla auf. Foto: Sascha Fromm

Der Mond geht am Abend des 26. April als sogenannter Supermond hinter der Leuchtenburg (bei Kahla im Saale-Holzland Kreis) auf. Der Erdtrabant erreichte als Vollmond sein Perigäum, das heißt, den erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn, weshalb er für den Betrachter besonders groß wirkt. In diesem Jahr gibt es nur zwei Supermonde. Der zweite wird am 26. Mai zu bestaunen sein.

Die mittelalterliche Leuchtenburg ist eine Höhenburg bei Seitenroda im Saale-Holzland-Kreis und gilt als „Königin des Saaletals“. Auf der Burg kann man unter anderem die Ausstellung "Porzellanwelten Leuchtenburg" besuchen. Zudem kann man über einen ins Tal hinausragenden begehbaren "Steg der Wünsche" laufen.