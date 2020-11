Tierpark Gotha: Nesthocker auf Entdeckungstour

Beim Anblick der sich spiegelnden Oberfläche des Teichs stolpern die aufgeregten jungen Otter beinah übereinander. Doch was ihnen die Mutter vormacht, indem sie sich vorsichtig zum Trinken über das Wasser beugt, machen die Kleinen nach. Nun, knapp sieben Wochen alt, wagen die Jungtiere die ersten Schritte im Außengehege des Tierparks Gotha. Vier Jungtiere wurden Ende September geboren. Nach einer Tragzeit von rund zwei Monaten kamen sie zur Welt. Fast genau ein Jahr zuvor war die Zwergotter-Familie um drei Mitglieder gewachsen. Zwergotter sind fruchtbarer als andere Otterarten – sie können bis zu zweimal im Jahr werfen, also Junge bekommen.

Sein starkes Gebiss erprobt der junge Zwergotter an beim Knabbern an einem Ast. Foto: Lutz Ebhardt

Die Welpen versteckten sich bisher noch in einer Kiste im Innengehege, ganz nah bei ihren Eltern. Auch unter einem Baumstamm im Außengehege fühlten sie sich wohl. In freier Natur verbringen die Jungtiere die ersten Lebenswochen in einem Bau, den die Eltern für den Nachwuchs bauen. Dieser Schutz ist nötig, denn Zwergotter sind bei der Geburt blind, haben kaum Fell und müssen gesäugt werden. Die in den ersten Wochen sehr pflegebedürftigen Tiere gehören zu den Nesthockern.

Innenanlagen weiterhinfür Besucher geschlossen

Mittlerweile sind die Augen der kleinen Otter im Tierpark Gotha jedoch geöffnet. Wie die Tierpfleger beobachten, werden sie mit jedem Tag mutiger und erkunden jeden Quadratmeter der Außenanlage. Besucher haben somit mehr Gelegenheiten, die Zwergotter draußen zu sehen, denn aufgrund der Infektionsschutzauflagen sind die Tierhäuser derzeit geschlossen. Dabei sieht man die Zwergotter nicht nur, wenn man zur richtigen Zeit in den Tierpark kommt, man hört sie auch. Die Art verständigt sich über Laute, die für Menschen wie ein Piepsen klingen.

Die Otter sind meist in Gruppen zu beobachten, da sie gesellig sind. In Feuchtgebieten an Flüssen und Flussmündungen in Südostasien und Indien heimisch, gehören sie zu der Familie der Marder, doch bei aller Verniedlichung sind sie auch Raubtiere mit einem starken Gebiss. Zwergotter, aufgrund ihrer sehr kurzen Krallen auch Kurzkrallenotter genannt, sind die kleinste Otterart.

Natürlicher Lebensraum in Asien schrumpft

Sie ernähren sich von Krebstieren, deren Schale sie aufbeißen können. Auch kleine Wirbeltiere und Fische stehen auf dem Speiseplan. Durch die kurzen Krallen und zurückgebildeten Schwimmhäute an den Vorderfüßen sind die Finger sehr beweglich, mit denen die Otter im Sand und im Schlamm nach Nahrung wühlen.

In ihrer asiatischen Heimat schrumpft der Lebensraum der Zwergotter. Zudem werden sie mancherorts wegen ihres Fells gejagt. Ein besonders dichter Pelz hält die Tiere warm und trocken. Auch weil sie gelegentlich Felder verwüsten, gelten Zwergotter in ihrem natürlichen Vorkommen als gefährdet. Sie leben jedoch aufgrund ihrer Ernährungsweise nie weit von Gewässern entfernt.

In Europa heimisch ist etwa der größere Fischotter.

Der Tierpark Gotha hat täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 15.15 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier, für Kinder drei Euro, die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 14 Euro, für jedes weitere Kind einen Euro.