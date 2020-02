Umweltverbände appellieren: Erfurt soll sich zum Baumschutz verpflichten

Eine Selbstverpflichtung zum Baumschutz verlangen mehrere Umweltverbände von der Stadtverwaltung Erfurt. Anlass ist die Fällung von 21 Bäumen am Tegut-Markt in der Gorkistraße, die vor allem bei Anwohnern für Entsetzen gesorgt hatte.

Teil der Verpflichtung, so steht in dem von fünf Vereinen unterzeichneten Papier, soll „unter anderem der unbedingte Wille zum Erhalt gesunden Baumbestandes auch bei Neubauprojekten und Ansiedlungen sowie eine Verpflichtung zur umfassenden Transparenz im Vorfeld von geplanten Fällungen sein“.

Als Begründung für die Fällungen der Bäume mit teils großem Stammdurchmesser hatte das Naturschutzamt angegeben, dass sie Teil eines Bauantrags der Tegut-Kette seien. Gegenüber unserer Zeitung hatte Tegut aber gesagt, dass die neue Zufahrt von Seiten der Gorkistraße und so auch die Fällungen auf Bestreben der Stadt geschähen.

Laut Ansicht der Verbände habe die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten „jede Menge Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern verspielt, wenn es um den Schutz der Bäume in Erfurt geht“. Zudem schreiben die Unterzeichner, dass ihnen der Glaube fehle, „dass die Stadt jederzeit alles tue, um gesunden Baumbestand in der Stadt zu erhalten“.

Bis zum Sommer sollte die Stadt mit Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie Bürgerinitiativen eine Selbstverpflichtung zum Baumschutz erarbeiten, die der Vernichtung von altem und gesundem Baumbestand in Erfurt ein Ende setzt und einen Strategiewechsel einleitet, so die BI Stadtbäume statt Leerräume, der BUND, Nabu Erfurt, die Natur-Freunde Erfurt sowie Parents for Future Erfurt.

Das könnte Sie auch interessieren: