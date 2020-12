Verband in Ebeleben plant kleinen Bauhof für Gewässerpflege

An der Helbe in Ebeleben wurde die Uferböschung gemäht, der Wasserlauf entkrautet, störendes Gehölz entfernt. GUV-Chefin Ulrike Patzelt traf sich nach Abschluss der Pflegearbeiten mit Marko Gebhardt vom ausführenden Garten- und Landschaftsbaubetrieb aus Ringleben zur Abnahme.

Ob an der Helbe in Ebeleben, am Urbach in Holzsußra oder am Sumpfbach in Thalebra – die Arbeit des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) Helbe wird zunehmend sichtbar. Uferböschungen sind gemäht, Stromrinnen entkrautet, störende Gehölze entfernt. „War der Arbeitsaufwand oft auch höher als angenommen, haben wir doch eine Menge geschafft“, blickt Geschäftsführerin Ulrike Patzelt zufrieden auf das erste Arbeitsjahr zurück.