Ab Anfang November verkriechen sich Igel in Laubhaufen oder Holzstapeln zur Winterruhe. Dafür futtern sie sich jetzt den nötigen Speck an, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Die meisten Igel, die derzeit durch die Gärten streifen, sehen deshalb wohl genährt aus.

Allerdings finden Menschen auch immer wieder kleinere, eher schmächtige Exemplare. Dabei handele es sich meistens um Jungtiere, sagt Juliane Balmer von der Vogelschutzwarte in Seebach. Seit das Naturschutzgesetz im vergangenen Jahr geändert wurde, kann die Auffangstation für Wildvögel im Notfall nun auch andere Tiere aufnehmen – unter anderem Igel.

Die Kapazitäten allerdings sind sowohl personell als auch räumlich stark begrenzt, sagt Balmer. „Wir haben mit unseren Vögeln alle Hände voll zu tun. Wir können uns nicht auch noch um jeden gefundenen Igel kümmern.“ Und das sei auch gar nicht notwendig.

Oberstes Gebot:Erst genau beobachten

Jeder könne den stacheligen Tieren in den allermeisten Fällen selbst auf die Sprünge helfen. Dabei lautet das oberste Gebot: Erst beobachten, dann handeln. „Die Tiere sofort mitzunehmen ist häufig der falsche Tierschutzgedanke“, sagt die Ornithologin. Bei den Beobachtungen müsse darauf geachtet werden, ob der Igel zum Beispiel verletzt ist oder stark hustet, ob er Durchfall hat oder ob er sich noch einigeln kann, wenn Gefahr droht. Tut er das nicht, ist er zu schwach und muss zum Tierarzt.

Bei der Größe gibt es eine magische Grenze, sagt Balmer. Wiegt ein Igel 400 Gramm oder mehr, ist er für den Winter gewappnet. Wiegt er weniger, hilft es oft schon, ihn ein paar Tage lang aufzupäppeln. Dabei reiche es, Wasser und Futter an einen geschützten Platz zu stellen – Igelfutter gibt es im Handel, Katzenfutter tue es aber auch. Ist ein Jungtier zu dieser Jahreszeit noch so klein, dass er nicht viel mehr als 100 Gramm auf die Waage bringt, braucht er Hilfe. Neben Wasser und Futter braucht der Igel Wärme. „Eine Kiste mit etwas Laub oder Papier an einer Heizung reicht schon“, sagt Juliane Balmer.

Auch Wildkatzen warenschon in Seebach zu Gast

Ist er gesund, nimmt ein Igel pro Woche etwa 100 Gramm zu. Hat er die 400-Gramm-Marke überschritten und herrschen draußen keine Minusgrade, kann er getrost in die Wildnis entlassen werden. „Unaufgeräumte Gärten mit viel Laub haben die Tiere am liebsten.“ Das Team der Vogelschutzwarte hat vor Kurzem selbst fünf kleine Igel ausgewildert, nachdem sie in einem kleinen Gehege winterfest gefüttert worden waren.

Auch drei kleine Wildkatzen päppelte Balmer seit der Gesetzesänderung bereits auf. Zwei Junge waren im Wald neben ihrer toten Mutter gefunden worden, das dritte direkt neben einer Straße. Eins der Geschwister schaffte es leider nicht. Die anderen beiden wurde vor einigen Wochen im Hainich frei gelassen. Doch auch in Sachen Wildtierfund appelliert Balmer: Die Vogelschutzwarte sollte wirklich der letzte Ausweg sein. „Wir stehen gerne beratend zur Seite, haben aber einfach zu wenig Platz und Personal, um auch noch andere Tiere aufzunehmen.“

Wer in Sachen Igel Beratung braucht oder einen verletzten Vogel findet, kann sich unter der Telefonnummer: 03601/ 440 565 an die Vogelschutzwarte in Seebach wenden. Eine Terminabsprache ist unbedingt notwendig.