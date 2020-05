Der aufsteigende Vollmond geht am Abend zwischen der Wachsenburg (links) und der Mühlburg (rechts) auf.

Holzhausen. Fotografen hatten am Donnerstagabend ihre helle Freude, weil der Mond spektakuläre Motive bot.

Vollmond geht im Ilm-Kreis zwischen zwei Burgen auf

Ein satter Vollmond beschert mondfühligen Menschen im Ilm-Kreis derzeit einen gestörten Schlaf. Aber er bietet auch spektakuläre Anblicke. Auf diesem Bild geht er am Donnerstagabend zwischen der Wachsenburg (links) und der Mühlburg auf und erscheint dabei glutrot. Standort des Fotografen war in Wechmar. In den nächsten Tagen dürften solche schönen Beobachtungen nicht mehr möglich sein: Ab Montag schlägt das Wetter um, und selbst Schnee ist dann möglich.