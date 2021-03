Vor dem Schwarmflug kommt die Sanierung

Noch nie haben so viele Borkenkäfer unter der Rinde überwintert wie jetzt.

So viele Borkenkäfer wie noch nie haben in diesem Jahr unter der Rinde befallener Bäume überwintert. Das hat die Landesforstanstalt Thüringenforst festgestellt. Deshalb müsse das Schadholz samt Käfer jetzt geerntet und aus dem Wald entfernt werden. Das könnte die Population im Frühjahr bremsen, so Thüringenforst-Sprecher Horst Sproßmann.