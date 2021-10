Wald bei Volkenroda wird mit 10.000 Bäumen aufgeforstet

Volkenroda. In den kommenden Monaten sollen 10.000 junge Bäume im Wald bei Volkenroda in den Boden gesetzt werden. Seit zehn Jahren ist dies die größte Neuanpflanzung im Gemeindewald.

Seit Monaten wütet der Borkenkäfer auch im Volkenrodaer Wald, einhergehend mit Wasserarmut in den vergangenen Jahren sind große Waldflächen abgestorben. Sie werden jetzt neu bepflanzt.

Gut 103 Hektar der Waldfläche um Volkenroda gehören der Gemeinde Körner, sie investiert. In den kommenden Monaten sollen dort 10.000 junge Bäume in den Boden gesetzt werden. Die Kosten sind mit 25.000 Euro veranschlagt und werden fast vollständig von Bund und Land gefördert. Den Anfang machten die Körnerschen Grundschüler und Kita-Kinder gemeinsam mit Revierförster Ingo Fricke und Vertretern vom Thüringen Forst sowie Bürgermeister Matthias Niebuhr (parteilos) und Mitgliedern des Gemeinderats in Körner in den vergangenen Tagen.

Forstwirtschaftsmeister Axel Meyer (rechts) bohrt die Löcher für die Bepflanzung. Foto: Daniel Volkmann

Diese Anpflanzungen werden durch Dürreperioden in der Vergangenheit und den starken Borkenkäferbefall nötig. Zu viel für die Fichten, sie sterben ab. „Wir haben uns dazu entschlossen, betroffene Areale maschinell zu roden“, erläutert Revierförster Fricke. Das Fichtenholz habe man mit Einbußen verkaufen können. Im Anschluss sei das Waldstück von einem Forstmulcher bearbeitet worden. Dort, wo die bis zu 60 Zentimeter hohen Douglasien gepflanzt werden, müsse man vorher umzäunen. Zu groß sei die Gefahr, dass sich die Wildtiere an den jungen Baumpflanzen bedienen. Verbiss könne so absolut minimiert werden.

Für die Douglasie habe man sich entschieden, weil sie absolut resistent gegen Trockenperioden ist. Eine bereits entstandene Anpflanzung junger Douglasien entwickele sich prächtig, dies zeige, dass die Wahl richtig ist. Verglichen mit einer Fichte, bei der man nach 70 Jahren verwertbares Holz habe, bräuchte die Douglasie allerdings deutlich länger, um sie auf den Markt bringen zu können. Man müsse inzwischen in anderen Zeiträumen denken, erklärt der Revierförster. Auch deshalb sei es wichtig, Aufforstungen nicht auf die lange Bank zu schieben. Bauholz werde künftig noch stärker gefragt sein. Douglasienholz ist wertig, wetterstabil und käme häufig im Außenbereich als Fassadenverkleidung oder Dielenbelag zum Einsatz.

Bernhard Köhler (rechts) der dem Gemeinderat Körner angehört und bei Thüringen Forst arbeitet zeigt den Schülern wie gepflanzt wird. Foto: Daniel Volkmann

Laut Waldgesetz habe man insgesamt sechs Jahre Zeit, um hergerichtete Gebiete aufzuforsten. Laut Bernhard Köhler vom Thüringen Forst könne man die Flächen auch sich selbst überlassen und auf Renaturierungen hoffen. Problematisch dabei: Wartet man zu lang, würden die Areale schnell verwildern, Brombeeren und Gräser machen so ein natürliches Baumwachstum durch Anflug von Samen eher schwer möglich. Die Prozesse würden deutlich verlängert, aus diesen Gründen setzte man verstärkt aus Neuanpflanzungen. Der Herbst sei der beste Pflanzzeitpunkt. Die Chance, dass die jungen Bäume angehen groß. Dennoch: Ohne dauerhafte Pflege geht es nicht, Kontrolle des Gatters, Wildwuchs zwischen den Pflanzungen kürzen, notfalls kräftig wässern, um den Bäumen das Wachstum zu erleichtern.

Bürgermeister Matthias Niebuhr sagt: „Die Mittel haben wir in unserem Haushalt geplant, inzwischen sind auch die Fördermittelbescheide eingegangen. Unsere Gemeinde steht gut da. Der Haushalt lässt es zu. Auch ohne Förderung hätten wir in unseren Wald aufgeforstet“. Innerhalb der letzten zehn Jahre sei dies die größte Neuanpflanzung im Gemeindewald, sagt er.