Bleiche Stämme, nadellose Äste, kahle Kronen: In vielen Gebieten Thüringens bietet der Wald ein trauriges Bild. Wir gehen der Frage nach, woher das Waldsterben kommt und was man dagegen tun kann.

Waldsterben in Thüringen - Wenn das grüne Herz grau wird

Thüringens Wälder ächzen unter der Trockenheit der vergangenen Jahre. Den geschwächten Bäumen setzen zusätzlich Schädlinge und Krankheiten zu, wie der Borkenkäfer, Schwammspinner oder ein Pilz, der aktuell tausendfach den Ahorn mit der Rußrindenkrankheit befällt. Über die Lage haben wir unter anderem mit Experten im Unstrut-Hainich-Kreis und im Kyffhäuserkreis gesprochen. Ein weiteres Problem war der Spätfrost im Mai dieses Jahres, der an Laubbäumen die größten Schäden seit 1990 hinterlassen hat.

Welche wirtschaftlichen Folgen das hat, erklärt Wolfgang Heyn, Geschäftsführer des Verbandes der Thüringer Waldbesitzer. Doch gerade in dieser schwierigen Lage hat der Wald seine ganz eigene Überlebensstrategie, sagt Peter Wohlleben, der mit seinen Büchern einer breiten Öffentlichkeit einen neuen Blick auf den Wald eröffnet hat. Das alles und mehr finden Sie hier in unserem Dossier zum Thema Wald in Thüringen (nur für PLUS-Abonnenten):

