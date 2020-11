Waldsterben und erste Hoffnungen in der Wartburgregion

Der Kahlschlag und das Sterben der Fichten hat im Forstamt Marksuhl, zu dem Eisenach gehört, das Ausmaß von 1500 Fußballplätzen erreicht. Eine Einladung an Eisenacher Stadträte, sich ein Bild vor Ort zu machen, hat wenig Resonanz gefunden. Die Exkursion ist nicht zustande gekommen. „Ich nehme das niemand übel, es gibt sicher Wichtigeres“, sagt Forstamtsleiter Ansgar Pape. Unsere Zeitung ist auf das Angebot zurückgekommen, um sich erklären zu lassen, was die Forstleute unternehmen.

An der sterbende Buche fällt die Rinde ab. Dem Bau fehlt Wasser infolge von drei trockenen Sommern. Foto: Birgit Schellbach

Auf Kahlflächen an der Hohen Sonne etwa sind verschiedene Baumarten gepflanzt worden: Eichen und Ahorne, Baumhaseln und Esskastanien, Robinien und Ebereschen. Sogar Kirschen säumen dort den Waldrand.

Feuerwehren helfenbeim Bewässern

Die noch zarten Pflanzen sind mit Zäunen und Hüllen geschützt. „Sie sind wie Pralinen für das Wild“, verdeutlicht Ansgar Pape und lobt das Land für die Finanzhilfen bei der Aufforstung. Ohne Pflege geht nichts. Die Bestände sind sogar mit Hilfe von Feuerwehren bewässert worden, als schon das Frühjahr viel zu trocken war. „Dafür bin ich sehr dankbar, aber das kriegen wir nicht jedes Jahr für jede Pflanzung hin“, verdeutlicht der Forstamtsleiter.

Auf einer anderen Fläche sind bereits als Folge von Kyrill Douglasien gesetzt worden, die Hitze gut verkraften und resistent gegen Borkenkäfer sind. Ansgar Pape weiß, dass einige einwenden, Douglasien gehörten nicht in unsere Breiten. Aber die Temperaturen steigen, und die Baumart ist ein Versuch, darauf zu reagieren. Ihre Bestände machen fünf Prozent aus. Der Amtsleiter spricht von einer „Risikostreuung“.

Dieses Wort verwendet er mehrfach. Es bedeutet: Die Forstleute probieren verschiedene Methoden aus in der Hoffnung, dass sie mit der einen oder anderen Erfolge erzielen. Das Sterben der Buchen bereitet ihnen fast noch mehr Kopfzerbrechen als das der Fichten. Weil die Buche die für unsere Region vorherrschende Baumart ist.

Im Revier Wilhelmsthal zeigt Revierförster Sven Thiene in einem hundert Jahre alten Buchenwald, dass vor allem die alten und hohen Exemplare sterben. Im Sommer ist das besser zu sehen, wenn die kahlen Kronen wie Skelette aus dem grünen Blätterdach ragen. Jetzt rieselt die Rinde herab. Die Bäume trocken von oben her aus, weil die Wassersäule im Stamm nicht mehr reicht, um das Kronendach zu versorgen. Sven Thiene kann sich die Ursachen nicht erklären, denn der Standort ist im Vergleich zu Süd- oder Südwesthängen kühler und feuchter: „Das Buchensterben macht mir sehr zu schaffen“.

Beispiel für natürliche Verjüngung am Tunnelkopf bei Förtha: Zwischen jungen Fichten ist eine kleine Eiche zu entdecken. Foto: Birgit Schellbach

An einigen Stellen bleibendie toten Bäume absichtlich stehen

Hoffnung gibt, dass in den unteren Etagen eine neue Baumgeneration heranwächst. Sie wurzelt möglicherweise tiefer und reagiert damit auf den Klimawandel. „In Bucheckern hat man bereits genetische Faktoren als Reaktion auf die lange Trockenheit nachgewiesen“, weiß Ansgar Pape. Die Frage sei nur, ob den Buchen genug Zeit bleibt, um sich anzupassen. Der Forstamtsleiter weist auch darauf hin, dass es nicht ungefährlich ist, die toten Buchen aus dem Bestand zu holen. Äste brechen ab, und Stämme knicken bereits bei kleinen Erschütterungen um. Dennoch soll an besagter Stelle im Revier Wilhelmsthal versucht werden, die geschädigten Bäume zu fällen. Wenn es zu gefährlich wird, bleiben sie stehen, fallen irgendwann um und verrotten.

An einem anderen Standort ist es sogar Methode, die abgestorbenen Bäume an Ort und Stelle zu belassen. „Auch wenn das gruselig aussieht, wissen wir aus dem Bayerischen Wald, dass sich eine eigene Dynamik entwickelt“, erklärt Pape.

Die toten Fichten bieten immer noch Schutz vor Sonne und auch Wind. Auf dem Tunnelkopf bei Förtha zeigt Sven Thiene, wie sich in ihren Schatten der Wald natürlich verjüngt. Ob die kleinen Fichten eine Chance haben, weiß zwar niemand. Dazwischen finden sich aber winzige Eichen – die Samen wurden von Eichhörnchen oder Eichelhäher hinterlassen.

Birken haben sich angesiedelt, auch Kiefern und Lärchen. Von den toten Fichten über ihnen geht keine Borkenkäfergefahr mehr aus.

Auf diesem Kahlschlag am Inspektorenweg im Revier Wartburg sollen versuchsweise verschiedene Eichenarten, auch aus dem Mittelmeerraum, angepflanzt werden. Foto: Birgit Schellbach

Versuche mit Eichenartenaus dem Mittelmeerraum geplant

Weiter geht es zum Inspektorenweg nahe der Bundesstraße 84. Wo einst dichter Fichtenwald stand, schaut der Wanderer über einen Kahlschlag bis zur Wartburg. Auf dieser Fläche will das Kompetenzzentrum von Thüringenforst einen Versuch starten. Verschiedene Eichenarten sollen im Frühjahr gepflanzt werden, darunter welche aus dem Mittelmeerraum wie Pflaumeneiche, Zerreiche oder Ungarische Eiche oder die aus Amerika stammende Roteiche und Sumpfeiche.

Noch nie war der Wald so geschädigt. Aber auch noch nie waren so viele Wanderer und Ausflügler im Wald unterwegs, weil pandemiebedingt andere Freizeitbeschäftigungen fehlen. Für die Forstleute bedeutete das, entlang stark begangener Wege wie in der Drachen- und Landgrafenschlucht dafür zu sorgen, dass von den abgestorbenen Bäumen keine Gefahr ausgeht. Aber das ist ein neues Thema.