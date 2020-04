Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasserspender für die „Hörsel“-Blumen im Einsatz

Uta Salem und Olaf Jahnke haben jetzt bei der lang anhaltenden Trockenheit alle Hände voll mit Gießen zu tun. Sie bringen in den elf Hörsel-Orten Wasser zu den Blumenbeeten und Rabatten und zu den Bepflanzungen an Kriegsdenkmälern. Dazu ist ein Kleintransporter mit einem 1000-Liter-Fass beladen. Da kommen sie an alle Stellen. Hier gießen sie die Stiefmütterchen der Absperrung am Anger in Teutleben. „Montag, Mittwoch und Freitag drehen wir unsere Runde zum Gießen“, sagt Gemeindearbeiter Jahnke.