Wertvolle Lebensräume im Südharz bewahrt

Bei der Natura-2000-Station Südharz/Kyffhäuser herrscht auch im Winter reges Treiben. Aktuell werden laut Landschaftspflegeverband acht Arten- und Biotopschutzprojekte im Kyffhäuserkreis und im Landkreis Nordhausen umgesetzt. Ziel der Maßnahmen sei der Erhalt wertvoller Offenlandbiotope wie von Streuobstwiesen oder Magerrasen. Diese durch menschliche Nutzung entstanden Biotope dienen einer Vielzahl von bedrohten Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum. Finanziert werden die Projekte durch den Freistaat. Für das Jahr 2020 konnte die Natura-2000-Station bereits über 130.000 Euro einwerben.

Die verschiedenen Pflegemaßnahmen werden von regionalen Firmen umgesetzt und durch Mitarbeiter der Station fachlich begleitet. Stationsleiterin Astrid Koschorreck erklärt, dass ohne die angepassten und abgestimmten Pflegemaßnahmen wertvolle Offenlandbiotope nach und nach verbuschen und sich in Wald umwandeln. In vier der aktuellen Projekte werden naturnahe Trockenrasen und Streuobstwiesen wiederhergestellt. Die Projektgebiete befinden sich am Helbeufer nahe der Silbergrube bei Thüringenhausen, am Feldberg bei Holzthaleben, im Brückental bei Sondershausen sowie am Dachsberg bei Bleicherode.

Die hier vorkommenden Biotope mit einer Gesamtgröße von 4,7 Hektar weisen einen schlechten Pflegezustand auf und sind dem Verband nach in Folge fehlender Nutzung stark mit Eschen, Birken, Weißdorn und Schlehen zugewachsen. Außerdem ist die Grasnarbe stark verfilzt, sodass charakteristische Pflanzenarten wie Blaugras, Hufeisenklee und Golddiestel nur noch vereinzelt zu finden sind. Im Rahmen der Pflegemaßnahmen werden die zugewachsenen Wiesenbereiche von Gehölzen befreit, wodurch lichtbedürftigen Pflanzenarten gefördert werden. Zusätzlich sollen die vorhandenen Obstgehölze durch einen fachgerechten Schnitt gesichert und erhalten werden. Nach dem Ende der Maßnahmen werden die Flächen von Weidetieren regionaler Tierhalter abgeweidet. Dadurch kann ein erneutes Zuwachsen verhindert und der naturschutzfachliche Wert der Flächen langfristig gesichert werden.