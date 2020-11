Rund zwei Millionen Euro wird es kosten, den großen und den kleinen Pfaffenteich in Ilmenau zu sanieren. Ob das Geld dafür bereitgestellt wird, soll der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch in einem Grundsatzbeschluss beschließen.

Gewässer sollen wieder als Biotope dienen Landrätin Petra Enders (Linke) erinnerte im Bauausschuss daran, dass es verschiedene Variantenuntersuchungen gegeben habe. Man könne die Stauanlage komplett zurückbauen, sie verkleinern oder eben sie sanieren, damit großer und kleiner Pfaffenteich wieder als Biotope dienen können. Diese Variante sei zu bevorzugen – schon allein, weil die Stadt Ilmenau in Sachen Hochwasserschutz davon profitiert. Das sei auch der Grund, warum die Stadt bereit sei, 160.000 Euro zu den Sanierungskosten zuzuschießen und ein Grundstück zu erwerben, damit die Teiche künftig eine ordentliche Zufahrt bekommen. Was die Landrätin wurmt: Das Sanieren der Teiche ist eine hochkomplexe Angelegenheit, bei der komplizierte Genehmigungsverfahren durchlaufen werden müssen. Wahrscheinlich könne der kleine Pfaffenteich 2022 saniert werden, der große käme dann anschließend an die Reihe. Unverständnis über Vorgaben des Landes So ganz nachvollziehbar sei nicht, warum das Land die Anforderungen so hoch hängt, sagte der Bauausschussvorsitzende Benno Kaufhold (CDU). Er hatte als damaliger Landrat die Teiche gekauft. „Meine Aufgabe war es, dort Naturschutz zu betreiben. Davon, dass wir dafür Talsperrenanforderungen erfüllen müssen, war keine Rede.“ Das wurmt auch die Landrätin, zumal das Land viel fordert, aber nichts fördert. „Dennoch müssen wir jetzt beschließen, wie es weitergeht. Zumal wir am Zapfenteich das nächste Problem haben. Auch dafür steht der Kreis in der Verantwortung“, sagte sie. Der Kreistag kommt am Mittwoch, 11. November, ab 14 Uhr in der Stadthalle in Arnstadt zusammen. Zuschauer sind willkommen. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.