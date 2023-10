Clueso und Kaiser können’s nicht lassen: 2024 wieder live auf dem Erfurter Domplatz

Erfurt. Wird es wieder sechs Konzerte im Sommer 2024 auf dem Erfurter Domplatz geben? Clueso, das steht jetzt fest, ist wie Roland Kaiser wieder mit von der Partie.

Wer Clueso live erleben möchte, der bekommt 2024 eine weitere Gelegenheit dazu: In der Sommerarena auf dem Domplatz wird er ein neuerliches Heimspiel geben, wie der Konzertveranstalter jetzt angekündigt hat. Am 6. Juli steht seine Heimatstadt im Tourkalender für das kommende Jahr.

Roland Kaiser macht auch im kommenden Jahr keinen Bogen um Erfurt. Am 28. Juni 2024 ist der Schlagerstar ebenfalls auf dem Domplatz zu erleben. Wie der Veranstalter mitteilt, wurde der Termin wegen der großen Nachfrage in das Programm der Tour „50 Jahre - 50 Hits!“ aufgenommen – auf der offiziellen Internetseite des Künstlers ist der Termin noch nicht vermerkt. Wer die übrigen Künstler des Konzertsommers in der Erfurter Altstadt sein werden, ist noch ein Geheimnis – Kaiser und Clueso machen quasi den Anfang.

Clueso war es 2023 gelungen, gleich in zwei aufeinander folgenden Konzerten den großen Platz zu füllen und die Zuhörer mit manchem Gast – zumeist Musikerkolleginnen und -kollegen aus der Fernsehshow „Sing meinen Song“ – zu überraschen. Santiano, Andreas Gabalier und die Broilers machten im laufenden Jahr neben Kaiser und Clueso den Konzertreigen vor Domkulisse komplett.

Auftakt ist in der Erfurter Partnerstadt

Ausverkauft ist das Weihnachtskonzert von Clueso, das er am 28. Dezember in der Erfurter Messehalle gibt. Nicht auszuschließen aber, dass er auch hier wie in den Vorjahren einen zweiten Zusatztermin aus dem Kalender schüttelt und es auch hier zum Jahresende wieder ein Doppelkonzert mit ihm gibt.

Start der Sommertour 2024 ist dann am 28. Juni in Erfurts Partnerstadt Mainz, danach folgen Auftritte in München, Rostock, Köln, Dresden und andernorts. Beispielsweise wird Clueso mit seiner Band am 13. Juli die Berliner Waldbühne mit einem weiteren großen Open-Air-Konzert bespielen.

Mit neun Studioalben, zahlreichen Auszeichnungen in Platin und Gold sowie mehreren 1Live Kronen in der Kategorie „Bester Künstler“, geht Clueso seit Jahren von Erfurt aus in die Ohren und Köpfe dieses Landes. Kein Wunder also, dass er mit nationalen Größen wie den Fantastischen Vier, Elif und Udo Lindenberg zusammengearbeitet hat. Sein moderner Pop-Sound ist aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken.

Tickets gibt es ab dem 27. Oktober, 10 Uhr auf https://tix.to/Clueso-Sommer-Tour-2024, www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

(In einer früheren Version dieses Textes war der Konzerttermin von Roland Kaiser noch nicht benannt.)