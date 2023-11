Eine Pflegerin hilft einer Bewohnerin in einem Heim. Thüringen ist auf ausländische Fachkräfte in vielen Berufszweigen angewiesen (Symbolfoto).

Neues OTZ-Gesprächsformat „Soziales kontrovers“ in Gera: Wer soll die Alten in der Zukunft pflegen?

Gera. Das neue Gesprächsformat widmet sich bei der ersten Diskussionsrunde in Gera dem Personalmangel im Thüringer Gesundheitswesen. Die Diskussion ist offen für alle.

Thüringen gehen die Fachkräfte aus. Besonders im Gesundheitswesen zeichnet sich ein Mangel an Arbeitskräften ab, weil Ärzte und Pflegepersonen altersbedingt ausscheiden und gleichzeitig immer mehr Fachkräfte gebraucht werden, um die älter werdenden und pflegebedürftigen Menschen zu versorgen. Deshalb stellt sich die Frage: Lösen ausländische Fachkräfte das Personalproblem im Thüringer Gesundheitswesen? Darüber diskutieren Expertinnen und Experten am Dienstag, 21. November, 17 Uhr, in Gera bei „Soziales kontrovers“. Wer sich informieren oder seine Meinung in die Diskussion mit einbringen will, ist eingeladen in den Audimax der SRH-Hochschule für Gesundheit.

Thüringer Delegation wirbt in Vietnam um Fachkräfte

Der Name ist Programm: „Soziales kontrovers“ heißt ein neues Gesprächsformat von Techniker Krankenkasse (TK), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) und Ostthüringer Zeitung (OTZ), das sich mit den brennenden sozialen Fragen der Zeit auseinandersetzen wird. „Dabei geht es uns nicht um Schwarz-Weiß-Debatten“, sagt Guido Dressel, der Leiter der TK-Landesvertretung Thüringen. „Wir wollen diese Diskussionen aufbrechen und kontroverse Themen möglichst von vielen Seiten beleuchten.“ Mirko Hempel pflichtet ihm bei: „Soziales ist immer kontrovers“, sagt der Leiter des FES-Landesbüros Thüringen. Im Sozialen gehe es einerseits um Verteilungsmechanismen, andererseits aber auch um die Frage, wie Werte erst mal geschaffen werden, bevor sie verteilt werden können.

Das Thema der ersten Diskussionsrunde von „Soziales kontrovers“ ist aktueller denn je: Gerade erst kehrte eine Thüringer Delegation unter der Leitung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) aus Vietnam zurück, wo sie um Fachkräfte geworben hat. „Uns hilft aber nicht eine einzelne Pflegeklasse mit Zuwanderern pro Jahr, wir bräuchten normalerweise 1000 ausländische Fachkräfte jährlich“, schätzt Guido Dressel den Bedarf ein und freut sich auf die Diskussion mit einem hochkarätig besetzten Podium.

Pflegekraft berichtet aus der Praxis

Frank Roßner, der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thüringen, ist mit seiner Behörde für die Anerkennungsverfahren ausländischer Fachkräfte zuständig. Neben ihm nehmen Matthias Zenker, der Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer, und TK-Chef Guido Dressel als Vertreter aus dem Gesundheitswesen Platz. Sie treffen unter anderem auf Finanzministerin Heike Taubert (SPD), die in früheren Jahren auch Sozialministerin im Freistaat gewesen ist, sowie auf Dana Hartenstein-Drobny, die für den Internationalen Fachkräfteservice für die Thüringer Sozialwirtschaft arbeitet. Als weitere Stimme aus der Praxis nimmt Pflegekraft Dziuljeta Mikutaityte an der Diskussion teil. Sie kann vielleicht am besten darüber berichten, wie Anerkennungsprozesse ausländischer Fachkräfte funktionieren und ob Erwartungen von Arbeitgebern und Zuwanderern zueinander passen.

„Soziales kontrovers“: Lösen ausländische Fachkräfte das Personalproblem im Thüringer Gesundheitswesen; Dienstag, 21. November, 17 bis 19 Uhr, Audimax der SRH-Hochschule für Gesundheit in Gera, Neue Straße 28-30. Anmeldung unter: www.otz.de/soziales-kontrovers