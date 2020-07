Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Auf Tour rund um die Pfaffenköpfe

Das Team des Landschaftspflegeverbandes Südharz/Kyffhäuser lädt nach längerer Pause naturinteressierte Menschen am Samstag, dem 4. Juli, wieder mal zu einer Wanderung in die Gipskarstlandschaft des Südharzes ein. Der Weg führt durch die strukturreiche Landschaft südlich von Buchholz durch Streuobstwiesen, Offenlandbiotope und Wald. Die Tour eröffnet den Blick auf Erhebungen und Gipsbuckel im „Grünen Karst“.

Kathleen Prinz wird die Teilnehmer auf der rund zehn Kilometer langen Wanderung über Steigerthal, die Glockensteine und entlang der Pfaffenköpfe begleiten und ihnen binnen zwei bis drei Stunden die biologische Vielfalt und einige geologische und botanische Besonderheiten der Region näherbringen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmendenzahl zur Einhaltung des erforderlichen Hygienekonzeptes, das zu Beginn der Wanderung vorgestellt wird, ist eine Voranmeldung notwendig.

Teilnehmer werden gebeten, ihren Wegeproviant, geeignetes Schuhwerk, wettergeeignete Bekleidung, Sonnenschutz, einen Mund-Nasen-Schutz, eventuell Kamera oder Fernglas sowie Freude am Wandern mitzubringen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wegedreieck etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang von Buchholz entlang der Straße in Richtung Steigerthal auf der rechten Straßenseite. Dort besteht auch die Möglichkeit zum Abstellen der Autos.

Anmeldungen zur Wanderung sind telefonisch unter 03631 / 496 69 78 oder per E-Mail an hotspot-suedharz@lpv-shkyf.de möglich. Eine Teilnahme kann allerdings nur nach Rückbestätigung durch den Veranstalter erfolgen.