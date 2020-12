Nordhausen: Stadt sagt Grundstein-Feier für Theater-Anbau ab

Aufgrund des verschärften Lockdowns ist die für Mittwoch geplante Grundsteinlegung des Theateranbaus abgesagt worden. Angesichts der „harten Einschnitte in das soziale und wirtschaftliche Leben der Bürger wäre eine Feier der Grundsteinlegung das absolut falsche Signal“, meint Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). Davon unberührt sei der Fortgang der Bauarbeiten am Theater. „Wir loten derzeit die Möglichkeiten aus, um die vorbereitete Zeitkapsel zu einem späteren Zeitpunkt und an passender Stelle in das Gebäude zu integrieren“, erklärt Buchmann.

Das Großbauprojekt der Stadt liege voll im Zeitplan. Im ersten Bauabschnitt, voraussichtlich bis Mitte 2022, werden zunächst durch einen mehrgeschossigen Anbau an die rückwärtige Seite des Theaters zusätzliche Nutzflächen für Werkstätten, Hinterbühne, Büro- und Sanitärräume geschaffen, die für die räumliche Entlastung im Haupthaus und den Wegfall einzelner Werkstattgebäude sorgen sollen. Im zweiten Bauabschnitt geht es um die Sanierung des über 100-jährigen Theatergebäudes.