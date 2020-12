Notbetreuung von Kindern im Kreis Sonneberg nur bei Systemrelevanz

Der Kreis will verhindern, dass zu viele Kinder auf Grundlage eines allgemein bestehenden Anspruchs in den Einrichtungen notbetreut werden. (Symbolbild)

Mit einer Allgemeinverfügung schränkt der Kreis Sonneberg von Mittwoch an den Kreis derjenigen Eltern ein, die ihre Kinder in die Notbetreuung schicken können. Danach haben nur Kinder Anspruch auf eine Notbetreuung, deren „Sorgeberechtigte in Bereichen zur Versorgung von Leib und Leben oder zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens unabkömmlich sind“, wie das Landratsamt am Montag mitteilte.

Zu diesen systemrelevanten Berufsgruppen zählten insbesondere medizinisches Personal in Kliniken und Arztpraxen oder Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen, hieß es. Erfüllten Eltern nicht das Kriterium einer beruflichen Tätigkeit in einem systemrelevanten Bereich, bestehe kein Anspruch auf Notbetreuung ihres Kindes.

Die Notbetreuung gelte zudem nur für Kinder bis zum Ende der Klassenstufe 6 und auch nur dann, wenn für sie keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit besteht oder deren Betreuung aus Gründen des Kinderschutzes geboten erscheint. Die Allgemeinverfügung des Kreises gilt zunächst bis zum 10. Januar 2021.

Der Kreis will verhindern, dass zu viele Kinder auf Grundlage eines allgemein bestehenden Anspruchs in den Einrichtungen notbetreut werden. Denn dann komme es trotz der Schließung von Kitas und Schulen „zur Vermischung von Personen. Angesichts der sehr angespannten epidemiologischen Lage im Kreisgebiet muss Letzteres konsequent verhindert werden, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus wirksam einzudämmen“, so das Landratsamt in einer Mitteilung.