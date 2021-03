Obdachlos bei Kälte und Corona: So wirkt sich Pandemie in Erfurt und Gera aus

Höchstens zehn Obdachlose gleichzeitig dürfen sich derzeit maximal 45 Minuten im Tagestreff der Caritas Erfurt aufhalten. Um möglichst viele Obdachlose versorgen zu können, öffnet er bereits um neun Uhr seine Tür, eine Stunde früher als sonst. „Die Gäste haben für die Maßnahmen Verständnis“, erklärt Leiter Christof Schönau. Außerdem biete der Tagestreff die Mahlzeit zum Mitnehmen an. „Das nimmt aber nur eine Handvoll in Anspruch, die meisten nutzen den Tagestreff als Aufenthaltsort. Immerhin ist es die letzte derartige verbliebene Einrichtung in Erfurt“, sagt Schönau. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog