Olbersleben im Kreis Sömmerda hält mitteldeutschen Kälterekord

Olbersleben In Thüringen sanken die Temperaturen in der vergangenen Nacht laut Deutschem Wetterdienst komplett in den zweistelligen Frostbereich ab.

Das Gefrierfachwetter der vergangenen Tage erreichte in der vergangenen Nacht einen erste Kälterekord: In Olbersleben im Kreis Sömmerda sank das Thermometer auf klirrende -21,4 Grad. Das ist tiefste Temperatur, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Dienstag in Thüringen gemessen hat.

Schnee-Blog: Lastwagenfahrer stirbt auf A4 – Thüringenforst warnt vor Betreten der Wälder – Schulen bleiben teils geschlossen

In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Keis), Dachwig (Kreis Gotha) und Leinefelde (Eichesfeld) sank das Thermometer auf -17,6 sowie auf 17,2 und 17 Grad ab. Am „wärmsten“ in Thüringen war es in Veilsdorf bei Hildburghausen mit -10,2 Grad. Damit herrschten im gesamten Freistaat Frostgrade im zweistelligen Bereich.

Olbersleben war zudem der kälteste Ort in Mitteldeutschland, denn in Sachsen lag die tiefste gemessene Temperatur bei -16,6 Grad in Bad Muskau (Kreis Görlitz) und in Sachsen-Anhalt war es in Querfurt (Saalekreis) und auf dem Brocken mit -18,9 Grad am frostigsten.

Lastwagenfahrer stirbt bei Unfall auf der A4 - Lkw stecken die ganze Nacht fest